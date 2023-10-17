Внесет серьезные коррективы на фронте: Игнат о первом применении ATACMS
Получение Украиной американских баллистических дальнобойных ракет ATACMS существенно повлияет на фронт. Войска РФ будут вынуждены перемещать свою технику.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.
Он назвал первое применение ATACMS в Украине “знаковым днем для ракетных войск”.
– Конечно, это внесет серьезные коррективы сегодня на фронте. Вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага, – подчеркнул он.
Игнат выразил сомнение в способности российской ПВО, в том числе комплексов С-400, сбивать эти ракеты.
Ведь ATACMS – это баллистика. Такие ракеты поднимаются высоко в небо, фактически в стратосферу, и оттуда возвращаются на землю, падая вниз с большой скоростью.
– Сам факт нанесения ударов на такие расстояния таким типом вооружения, против которого РФ не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться. И враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошла “бавовна” на аэродромах в России, — отметил Игнат.
Он обратил внимание, что союзники последовательны в помощи нашему государству. А Украина выполняет обещания, которые дала США, о неприменении американского оружия по территории РФ.
Игнат добавил, что при этом “никто не мешает нам освобождать нашу территорию, что было сегодня продемонстрировано этой успешной атакой”.
Что известно о первом применении ATACMS
В ночь на 17 октября Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию под названием DRAGONFLY, ударив по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.
Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника оккупантов, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.
После операции в сети появлялись предположения, что украинские военные, вероятно, впервые применили ракеты ATACMS.
Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ATACMS.
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