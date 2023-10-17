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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Внесет серьезные коррективы на фронте: Игнат о первом применении ATACMS

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

Получение Украиной американских баллистических дальнобойных ракет ATACMS существенно повлияет на фронт. Войска РФ будут вынуждены перемещать свою технику.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона Єдині новини.

Он назвал первое применение ATACMS в Украине “знаковым днем для ракетных войск”.

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– Конечно, это внесет серьезные коррективы сегодня на фронте. Вы видите, что есть возможность поражать цели безупречно, филигранно и очень точно. И без шансов для врага, – подчеркнул он.

Игнат выразил сомнение в способности российской ПВО, в том числе комплексов С-400, сбивать эти ракеты.

Ведь ATACMS – это баллистика. Такие ракеты поднимаются высоко в небо, фактически в стратосферу, и оттуда возвращаются на землю, падая вниз с большой скоростью.

– Сам факт нанесения ударов на такие расстояния таким типом вооружения, против которого РФ не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит о том, что ситуация будет меняться. И враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда произошла “бавовна” на аэродромах в России, — отметил Игнат.

Он обратил внимание, что союзники последовательны в помощи нашему государству. А Украина выполняет обещания, которые дала США, о неприменении американского оружия по территории РФ.

Игнат добавил, что при этом “никто не мешает нам освобождать нашу территорию, что было сегодня продемонстрировано этой успешной атакой”.

Что известно о первом применении ATACMS

В ночь на 17 октября Силы спецопераций ВСУ провели успешную операцию под названием DRAGONFLY, ударив по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске.

Были уничтожены девять вертолетов РФ, спецтехника оккупантов, пусковая установка ПВО, склады боеприпасов. Повреждены взлетные полосы аэродромов.

После операции в сети появлялись предположения, что украинские военные, вероятно, впервые применили ракеты ATACMS.

Впоследствии президент Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ATACMS.

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ATACMS, Война в Украине, Ракета, Російська агресія, Юрій Ігнат
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