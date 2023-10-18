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Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Вопрос в количестве. Сколько ракет ATACMS могут изменить ситуацию на фронте

Ракети ATACMS
Фото: Факти ICTV

Американские баллистические ракеты ATACMS накануне показали высокую эффективность на аэродромах в Бердянске и Луганске. Однако, чтобы повлиять глобально на изменение боевых действий, нужно не менее 100 таких ракет.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини.

— Это демонстрация того, почему Украина постоянно настаивает, что нам это нужно. Мы увидели, как работает один из видов ATACMS. Атаки очень удачные, потому что 9 вертолетов одновременно, что верифицировано уже на Бердянском аэродроме…Это потери. Они отвечали за конкретное направление, которые должны были сдерживать наше контрнаступление на Мелитопольском направлении. Луганский — так же, но с восточной части, — объяснил эксперт.

По его словам, такое оружие необходимо прежде всего для того, чтобы поражать аэродромы и места концентрации живой силы и техники врага.

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— Второе — вопрос количества. От количества зависит, насколько можно влиять на изменение хода боевых действий. Поскольку, например, 30 единиц — это одни цели. Скажем, нанести врагу мощные потери, но не повлиять глобально на изменение ситуации на фронте. Несколько уменьшить, ослабить? Да. Если бы это было, например, 100 или 130 — это уже другая история, — отметил Мусиенко.

Эксперт также объяснил важность именно такого вида ракет ATACMS на конкретном примере.

— Представьте себе — есть местность, которую надо занять, уничтожив врага. Сейчас по ней отрабатывает артиллерия с разных сторон. Идет постоянный обмен ударами, и в результате ее никто не может занять. И тут по ним прилетает ATACMS. Радиус поражения огромный. Эта территория фактически чистая с небольшими рисками того, что все же эти территории приоритетны для разминирования, — отметил он.

Он имел в виду, что бывают случаи неразрыва кассетных боеприпасов, поэтому эти ракеты эффективны для поражения тыла врага.

Ночью 17 октября ВСУ нанесли удары по вертолетам и другой технике российских оккупантов на аэродромах вблизи Бердянска в Запорожской области и Луганска.

А днем The Wall Street Journal написала, что США тайно предоставили Украине небольшое количество ATACMS, которыми нанесены удары именно по этим аэродромам. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной ракет ATACMS.

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ATACMS

ATACMS, балістична ракета, Война в Украине, Зброя для України, Александр Мусиенко, Російська агресія
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