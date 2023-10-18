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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Питання у кількості. Скільки ракет ATACMS можуть змінити ситуацію на фронті

Ракети ATACMS
Фото: Факти ICTV

Американські балістичні ракети ATACMS напередодні показали високу ефективність на аеродромах у Бердянську та Луганську. Проте, щоб вплинути глобально на зміну бойових дій, треба щонайменше 100 таких ракет.

Про заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Це демонстрація того, чому Україна постійно наполягає, що нам це потрібно. Ми побачили, як працює один із видів ATACMS. Атаки дуже вдалі, бо 9 гелікоптерів одночасно, що верифіковано вже на Бердянському аеродромі…Це втрати. Вони відповідали за конкретний напрямок, який мав стримувати наш контрнаступ на Мелітопольському напрямку. Луганський – так само, але зі східної частини, – пояснив експерт.

За його словами, така зброя необхідна передусім для того, щоб уражати аеродроми та місця концентрації живої сили й техніки ворога.

Зараз дивляться

– Друге – питання кількості. Від кількості залежить, наскільки можна впливати на зміну перебігу бойових дій. Оскільки, наприклад, 30 одиниць – це одні цілі. Скажімо, завдати ворогу потужних втрат, але не вплинути глобально на зміну ситуації на фронті. Дещо зменшити, ослабити? Так. Якби це було, наприклад, 100 чи 130 – це вже інша історія, – наголосив Мусієнко.

Експерт також пояснив важливість саме такого виду ракет ATACMS на конкретному прикладі.

– Уявіть собі – є місцевість, яку треба зайняти, знищивши ворога. Зараз по ній відпрацьовує артилерія з різних боків. Іде постійний обмін ударами, але її ніхто не може зайняти. І тут по них прилітає ATACMS. Радіус ураження величезний. Ця територія фактично чиста з невеликими ризиками того, що все ж таки ці зеилі пріоритетні для розмінування, – зауважив він.

Він мав на увазі, що трапляються випадки нерозриву касетних боєприпасів, тому ці ракети ефективні для ураження тилу ворога.

Вночі 17 жовтня ЗСУ завдали ударів по гелікоптерах та іншій техніці російських окупантів на аеродромах поблизу Бердянська в Запорізькій області та Луганська.

А вдень The Wall Street Journal написала, що США таємно надали Україні невелику кількість ATACMS, якими  завдано ударів саме по цих аеродромах.  Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив використання Україною ракет ATACMS.

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ATACMS

ATACMS, балістична ракета, Війна в Україні, Зброя для України, Олександр Мусієнко, Російська агресія
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