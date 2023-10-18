Все больше украинцев хотят уехать из Газы, спрос на эвакуацию из Израиля упал — посол
Количество обращений украинцев относительно эвакуации из Израиля уменьшилось. В то же время желающих выехать из сектора Газа стало больше.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
По его словам, уже было организовано три эвакуационных рейса из Израиля, всего вывезено около 450 граждан.
— Спрос на эвакуацию существенно сейчас упал. Это означает, что те, кто пытался срочно эвакуироваться, уже уехали, — сказал посол.
Корнийчук отметил, что все рейсы были на Румынию.
Следующий эвакуационный рейс из Тель-Авива планируется на 19 число. На сайте посольства еще зарегистрировано около 1 800 граждан, которые заполнили анкету и готовы оплатить билеты, чтобы уехать.
В то же время ситуация с эвакуацией из сектора Газа тяжелая, отметил посол.
По состоянию на сегодня есть 298 желающих уехать, среди них двое раненых, один тяжелый. Люди находятся недалеко от пропуска Рафах, чтобы попасть в Египет. Сейчас пункт закрыт.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что количество украинцев, погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль, возросло до 13 человек.
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