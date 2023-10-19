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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Британська розвідка оцінила здатність РФ захищати Кримський міст

Кримський міст
Фото: Getty Images

Попри те, що російський уряд днями повідомив про дострокове відновлення Кримського мосту після удару ЗСУ в липні і він нібито повністю функціонує, його використання залишається обмеженим через процедури, запроваджені після першої атаки у жовтні 2022-го.

– Вантажівки та запаси пального продовжують переправлятися поромною переправою, – повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Там зауважують, що Кримський міст і надалі залишатиметься важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та армії РФ на Півдні України, проте він вимагає від загарбників значних зусиль для його прикриття.

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Йдеться про багатодоменний захист, який включає використання систем ППО та екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в інших місцях.

Тому у британській розвідці вважають, що винахідливість українських військових та спецслужб підриває впевненість РФ у своїй здатності захистити цей великий і вразливий об’єкт.

Нещодавно очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевнив, що ЗСУ продовжать завдавати ударів по мосту через Керченську протоку, і Путін нічого не зможе з цим зробити.

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Війна в Україні, Велика Британія, Керченський міст, Крим, Розвідка, Російська агресія
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