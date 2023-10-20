Сейчас Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине — посол ФРГ
Правительство Федеративной Республики Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Об этом в интервью Европейской правде заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, который возглавляет эту должность с августа текущего года.
По его словам, официальный Киев знает об этом решении немецкого правительства.
— Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это все, что я могу сказать публично по этому поводу, — сказал посол.
Мартин Егер говорит, что вместе с недавним решением по Taurus появилась информация о подготовке ФРГ пакета помощи для Украины на €1 млрд, который будет включать дополнительные системы ПВО Patriot и ИRIS-T.
— В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия — возможно, если не учитывать США — является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО, — говорит дипломат.
Комментируя поставки дополнительного комплекса Patriot, посол Германии пояснил, что речь идет о полном комплекте ЗРК, который будет включать командный пункт, радар и несколько пусковых установок с ракетами.
— Итак, мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность, — резюмировал он.
Напомним, новый пакет военной помощи, о котором упомянул посол, был объявлен официальным Берлином 10 октября. В него, кроме указанных систем ПВО, вошли зенитные самоходные установки Gepard.
Примечательно, что накануне немецкие СМИ писали, что правительство Германии планирует в ближайшее время предоставлять приоритет в экспорте вооружений Израилю.
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