Сейчас Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине — посол ФРГ

Правительство Федеративной Республики Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Об этом в интервью Европейской правде заявил посол Германии в Украине Мартин Егер, который возглавляет эту должность с августа текущего года.

По его словам, официальный Киев знает об этом решении немецкого правительства.

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— Сейчас не будет поставок ракет Taurus Украине. По моему мнению, федеральное правительство и канцлер Германии очень четко дали это понять. Мы проинформировали об этом решении также украинское правительство, причем подробно проинформировали. И пока это все, что я могу сказать публично по этому поводу, — сказал посол.

Мартин Егер говорит, что вместе с недавним решением по Taurus появилась информация о подготовке ФРГ пакета помощи для Украины на €1 млрд, который будет включать дополнительные системы ПВО Patriot и ИRIS-T.

— В него войдут также действительно важные составляющие, которые помогут укрепить вашу противовоздушную оборону. Кстати, сегодня Германия — возможно, если не учитывать США — является ведущей страной, инвестирующей в вашу ПВО, — говорит дипломат.

Комментируя поставки дополнительного комплекса Patriot, посол Германии пояснил, что речь идет о полном комплекте ЗРК, который будет включать командный пункт, радар и несколько пусковых установок с ракетами.

— Итак, мы продолжаем вас поддерживать, и то вооружение, которое мы поставляем, имеет реальную важность, — резюмировал он.

Напомним, новый пакет военной помощи, о котором упомянул посол, был объявлен официальным Берлином 10 октября. В него, кроме указанных систем ПВО, вошли зенитные самоходные установки Gepard.

Примечательно, что накануне немецкие СМИ писали, что правительство Германии планирует в ближайшее время предоставлять приоритет в экспорте вооружений Израилю.

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