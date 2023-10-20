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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Наразі Німеччина не постачатиме ракети Taurus Україні – посол ФРН

Наразі Німеччина не постачатиме ракети Taurus Україні – посол ФРН
Фото: Getty Images

Уряд Федеральної Республіки Німеччина зараз не планує постачати Україні далекобійні ракети Taurus.

Про це в інтерв’ю Європейській правді заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер, який очолює цю посаду з серпня поточного року.

За його словами, офіційний Київ знає про це рішення німецького уряду.

Зараз дивляться

– Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це все, що я можу сказати публічно з цього приводу, – сказав посол.

Мартін Єґер каже, що разом із нещодавнім рішенням щодо Taurus з’явилась інформація про підготовку ФРН пакету допомоги для України на €1 млрд, який міститиме додаткові системи ППО Patriot і ІRIS-T.

– До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО, – каже дипломат.

Коментуючи постачання додаткового комплексу Patriot, посол Німеччини пояснив, що йдеться про повний комплект ЗРК, що міститиме командний пункт, радар та декілька пускових установок з ракетами.

– Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, реально важливе, – резюмував він.

Нагадаємо, новий пакет військової допомоги, про який згадав посол, був оголошений офіційним Берліном 10 жовтня. До нього, крім зазначених систем ППО, увійшли зенітні самохідні установки Gepard.

Примітно, що напередодні німецькі ЗМІ писали, що уряд Німеччини планує найближчим часом надавати пріоритет в експорті озброєнь Ізраїлю.

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Наразі Німеччина не постачатиме ракети Taurus Україні – посол ФРН

Війна в Україні, Німеччина, Ракета
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