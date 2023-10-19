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Нет ничего более циничного. Шольца разозлили слова Путина о войне на Ближнем Востоке

Нет ничего более циничного. Шольца разозлили слова Путина о войне на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал заявления российского диктатора Владимира Путина, который осуждал действия Израиля по отражению нападения террористов ХАМАС.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, Шольца “возмутило” то, что Путин, который продолжает вести жестокую полномасштабную войну против Украины, в своих заявлениях “жалуется на жертвы среди мирного населения”.

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— Более циничного, чем это, не найти, — сказал канцлер.

Ранее Совбез ООН призвал прекратить огонь между Израилем и Газой, США выступили против.

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Ізраїль

Источник: Bloomberg
Война в Израиле, Война в Украине, Німеччина, Олаф Шольц
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