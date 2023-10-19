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Украина
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Швеция приближается к принятию решения о передаче Украине истребителей Gripen – СМИ

Швеция приближается к принятию решения о передаче Украине истребителей Gripen – СМИ
Фото: Getty Images

В правительстве Швеции активизировались обсуждения передачи Украине истребителей Gripen на фоне того, что Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия объявили о планах отправить Киеву истребители F-16.

Об этом пишет Politico.

Ранее шведский министр обороны Пол Йонсон заявил, что поручил военному руководству изучить потенциальное влияние предоставления различных видов поддержки украинским истребителям, включая экспорт или передачу Gripen. Военные должны предоставить отчет до 6 ноября.

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Специалист по противовоздушной обороне Шведского агентства оборонных исследований Стефан Унгерт считает предоставление Украине шведских истребителей “вопросом времени”.

— Даже относительно небольшое количество самолетов, скажем, 10, принесет Украине большую пользу как в оперативном, так и в моральном плане, — сказал Унгерт.

Politico со ссылкой на экспертов указывает, что если бы Швеция и решила отправить самолеты, то может пройти около года, прежде чем они пролетят над Украиной, поскольку пилотам и инженерам понадобится обучение на незнакомых системах.

6 октября правительство Швеции объявило о 14-м пакете военной помощи для Украины, а также о подготовке решения о возможной передаче истребителей Gripen.

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Источник: Politico
Война в Украине, Истребители для Украины, Швеция
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