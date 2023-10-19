Швеція наближається до ухвалення рішення про передачу Україні винищувачів Gripen – ЗМІ

В уряді Швеції активізувались обговорення передачі Україні винищувачів Gripen. Це сталось на фоні того, що Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія оголосили про плани відправити Києву винищувачі F-16.

Про це пише Politico.

Раніше швецький міністр оборони Пол Йонсон заявив, що доручив військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних видів підтримки українським винищувачам, включно з експортом або передачею Gripen. Військові мають надати звіт до 6 листопада.

Зараз дивляться

Фахівець з протиповітряної оборони Шведського агентства оборонних досліджень Стефан Унгерт вважає надання Україні шведських винищувачів “питанням часу”.

– Навіть відносно невелика кількість літаків, скажімо, 10, принесе Україні велику користь як в оперативному, так і в моральному плані, – сказав Унгерт.

Politico з посиланням на експертів вказує, що якщо б Швеція і вирішила відправити літаки, то може пройти близько року, перш ніж вони пролетять над Україною, оскільки пілотам та інженерам знадобиться навчання з незнайомими системами.

6 жовтня уряд Швеції оголосив про 14-й пакет військової допомоги для України, а також про підготовку рішення щодо можливого передання винищувачів Gripen.

Джерело : Politico

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.