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Анна Голишевская, редактор ленты

Характеристики Gripen: что известно об истребителе и его возможностях

Gripen

Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году.

14 сентября стало известно о завершении ознакомительных учений украинских пилотов на шведских самолетах, которые начались в прошлом месяце.

Что о нем известно, какая скорость и характеристики Gripen — читайте в материале.

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Gripen: Швеция и запрос от Украины

В феврале Швеция получила запрос Украины относительно возможного предоставления ВСУ истребителей Saab JAS 39 Gripen. Об этом писала Европейская правда со ссылкой министра обороны Швеции Пола Йонсона.

— Да. Нам, конечно, известно (о запросе Украины, — Ред.), об этом просил и президент Зеленский. Когда речь идет о Gripen, мы сейчас предстаем перед ограничениями в связи с тем, что эти самолеты очень важны и для поддержания нашей территориальной целостности и суверенитета. Это будет серьезным препятствием в плане ресурсов нашей национальной обороны, – сказал он.

Во время визита в Стокгольм 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские летчики начали ознакомительные учения на шведских истребителях Gripen.

— Говорили и о другой сильной шведской машине — самолеты Gripen — это гордость Швеции. Я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу значительно более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинских пилотов уже начались. Сегодня мы обсудили будущие шаги относительно возможного получения шведских Gripen, — сказал президент после переговоров со шведским премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

Характеристики Gripen: в чем особенность истребителя

Пока Швеция рассматривает запрос Украины, военный эксперт Алексей Гетьман отмечает, что Gripen – не очень уникальный истребитель. Стоит Gripen немного дешевле, чем F-15, но и меньше его по размерам.

Поэтому он тратит меньше горючего, но и имеет меньше боевую нагрузку, которую он может на себя набирать. Это – неплохой самолет, может брать вес чуть больше 5 т (боевая нагрузка), а F-16 – почти 8 т. Это – существенная разница.

Если сравнивать эти самолеты, то дальность полета у них почти одинакова. Но истребителей было изготовлено не так много, сейчас на вооружении стран стоит менее 250 единиц.

Gripen: характеристики

Находятся они в немногих странах мира на вооружении: Швеции, Словакии, Польше, Малайзии. Но то количество самолетов, которое стоит на вооружении у этих стран, оно небольшое (учитывается единицами, где-то 13, где-то – 15 шт).

У Gripen, по словам эксперта, такие же преимущества, как и у других (например, F-16). Это активная фазированная решетка, двигатель, радиус.

В целом, все самолеты стран НАТО (F-16, F-18 F-15, F-35 и т.д.), стоящие на вооружении стран, являющихся членами Альянса, лучше, чем любые самолеты РФ. Даже самые современные.

Цена Gripen (одного самолета) составляет $30-60 млн, в зависимости от комплектации и условий снабжения.

Характеристики JAS 39E/F Gripen

  • экипаж: 1 (версия E) / 2 (версия F) человека;
  • размах крыльев – 8,6 м;
  • максимальный взлетный вес – 16,5 т;
  • полезная нагрузка – до 7,2 т;
  • двигатель – 10 тыс. кгс на форсаже;
  • имеет 10 точек подвески;
  • боевой радиус – 1 500 км.
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Война в Украине, Літаки, Швеция
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