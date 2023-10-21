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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток на фронте произошло свыше 100 боевых столкновений.

Такие данные по состоянию на 21 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.

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Карты боевых действий в Украине на 21 октября 2023

Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте

Потери РФ на 21 октября 2023

  • личного состава – около 292 850 (+790),
  • танков ‒ 5063 (+16),
  • боевых бронированных машин – 9 612 (+55),
  • артиллерийских систем – 7 017 (+5),
  • реактивных систем залпового огня – 822,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 548,
  • самолетов – 320,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 535,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),
  • специальной техники – 990 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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