Татьяна Забожко, редактор ленты
Карта боевых действий на 21 октября 2023 – ситуация на фронте
В течение суток на фронте произошло свыше 100 боевых столкновений.
Такие данные по состоянию на 21 октября сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Больше о том, где ведутся бои в Украине, и какая ситуация на фронте сейчас, смотрите на картах боевых действий.
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Карты боевых действий в Украине на 21 октября 2023
Потери РФ на 21 октября 2023
- личного состава – около 292 850 (+790),
- танков ‒ 5063 (+16),
- боевых бронированных машин – 9 612 (+55),
- артиллерийских систем – 7 017 (+5),
- реактивных систем залпового огня – 822,
- средств противовоздушной обороны ‒ 548,
- самолетов – 320,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 5 330 (+4),
- крылатых ракет ‒ 1 535,
- кораблей (катеров) ‒ 20,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9 391 (+21),
- специальной техники – 990 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 605-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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