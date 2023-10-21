Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Упродовж доби на фронті відбулось понад 100 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 21 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 21 жовтня 2023

Втрати РФ на 21 жовтня 2023

особового складу ‒ близько 292 850 (+790),

танків ‒ 5 063 (+16),

бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55),

артилерійських систем – 7 017 (+5),

реактивних систем залпового вогню – 822,

засобів протиповітряної оборони ‒ 548,

літаків – 320,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4),

крилатих ракет ‒ 1 535,

кораблів (катерів) ‒ 20,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21),

спеціальної техніки ‒ 990 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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