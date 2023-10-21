Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Упродовж доби на фронті відбулось понад 100 бойових зіткнень.
Такі дані станом на 21 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.
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Карти бойових дій в Україні на 21 жовтня 2023
Втрати РФ на 21 жовтня 2023
- особового складу ‒ близько 292 850 (+790),
- танків ‒ 5 063 (+16),
- бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55),
- артилерійських систем – 7 017 (+5),
- реактивних систем залпового вогню – 822,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 548,
- літаків – 320,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1 535,
- кораблів (катерів) ‒ 20,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21),
- спеціальної техніки ‒ 990 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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