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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби на фронті відбулось понад 100 бойових зіткнень.

Такі дані станом на 21 жовтня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні, та яка ситуація наразі, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 21 жовтня 2023

Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті
Карта бойових дій на 21 жовтня 2023 – ситуація на фронті

Втрати РФ на 21 жовтня 2023

  • особового складу ‒ близько 292 850 (+790),
  • танків ‒ 5 063 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 9 612 (+55),
  • артилерійських систем – 7 017 (+5),
  • реактивних систем залпового вогню – 822,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 548,
  • літаків – 320,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 330 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1 535,
  • кораблів (катерів) ‒ 20,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9 391 (+21),
  • спеціальної техніки ‒ 990 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 605-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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