Трехнедельная пауза в ракетных атаках РФ на Украину: британская разведка назвала причину

Россия, вероятно, накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Именно этим может объясняться перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов.

Такие выводы обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине в течение 21 дня – с 21 сентября.

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Как отмечают в разведке, такие перерывы случались и раньше. Последняя пауза наблюдалась с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день.

Она предположительно была обусловлена тем, что дальняя авиация РФ почти исчерпала запасы боеспособных ракет AS-23 (Х-101) “после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины”.

– В этот раз, вероятно, дальняя авиация РФ сохраняет существующие запасы ракет AS-23, а также использует эту паузу для увеличения пригодных запасов в ожидании дальнейших тяжелых ударов по Украине в течение зимы, – подчеркнули в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/TXhIOLOq0d ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/6N5MIzwwEp — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 13, 2023

Сейчас агрессор сосредоточил свои удары на зерновых объектах на Юге Украины. Оккупанты обычно используют дроны-камикадзе Shahed.

Среди прочего, войска РФ наносили удары по украинским портам на Дунае. Как объясняют в разведке, эти атаки “вероятно, требовали высокого уровня точности из-за близости цели к румынской границе”.

Именно поэтому РФ использует беспилотники Shahed, имеющие более высокую точность по сравнению с другими типами вооружения.

Как отмечал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, Россия вряд ли откажется от ударов по энергетической инфраструктуре Украины осенью и зимой. Для этого агрессор восстановил определенный запас ракет.

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