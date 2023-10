Трехнедельная пауза в ракетных атаках РФ на Украину: британская разведка назвала причину

Россия, вероятно, накапливает ракеты для ударов по критической инфраструктуре Украины с наступлением холодов. Именно этим может объясняться перерыв в массированных ракетных атаках оккупантов.

Такие выводы обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

Ведомство обращает внимание, что самолеты дальней авиации ВВС России не наносили удары по Украине в течение 21 дня – с 21 сентября.

Как отмечают в разведке, такие перерывы случались и раньше. Последняя пауза наблюдалась с 9 марта по 28 апреля 2023 года, то есть 51 день.

Она предположительно была обусловлена тем, что дальняя авиация РФ почти исчерпала запасы боеспособных ракет AS-23 (Х-101) “после зимней кампании против критически важной инфраструктуры Украины”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 October 2023.

