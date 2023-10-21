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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Коли РФ може завдати ударів по енергосистемі України: в естонській розвідці озвучили терміни

електроенергія
Фото: Pixabay

Країна-агресор РФ, імовірно, вже завершила підготовку до чергової хвилі атак на енергетичну систему України.

Таку оцінку озвучив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг.

За даними естонської розвідки, російські окупанти можуть завдати нових ударів протягом найближчих тижнів.

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– Не варто забувати, що наближається зима. Звісно, знову розпочнуться атаки на енергетичну інфраструктуру. Нам здається, що Росія вже закінчила підготовку цих ударів. Цього можна очікувати у найближчі тижні чи місяць, – наголосив Ківісельг.

Нова хвиля ракетного терору РФ: що відомо

Про можливу підготовку Росії до нової хвилі ракетного терору попереджали і в розвідці Великої Британії.

У відомстві звертали увагу на значну перерву в масованих ракетних атаках окупантів на Україну. Це може свідчити про накопичення Росією ракет для ударів по енергосистемі взимку.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що РФ навряд чи відмовиться від ударів по енергетичній інфраструктурі восени та взимку. Для цього агресор відновив певний запас ракет.

Тим часом Єврокомісія виділила понад €50 млн для енергетичної підтримки України в умовах атак РФ. А Велика Британія та міжнародні партнери нададуть понад $150 млн для підготовки до зими.

В Україні вже розгорнули понад 13 тис. Пунктів незламності.

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Джерело: ERR

Війна в Україні, Енергетика, Естонія, Ракетні удари Росії, Розвідка
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