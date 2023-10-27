Пойдут на помощь Украине: ЕС поддержал использование замороженных активов РФ

Лидеры ЕС поддержали планы использования миллиардов евро, полученных от замороженных активов РФ, для помощи Украине.

Западные санкции заморозили €300 млрд, принадлежащих российскому центральному банку, с тех пор как РФ начала полномасштабную войну в Украине. Львиная доля этих средств — €180 млрд хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

В четверг Euroclear заявил, что заработал около €3 млрд на замороженных российских активах только за первые 9 месяцев 2023 года по сравнению с €347 млн за аналогичный период 2022 года. И этот рост обусловлен увеличением процентных ставок.

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Чиновники ЕС ищут пути направления этих средств в Украину, но Европейский центральный банк предупредил о потенциальных рисках для евро, связанных с доступом к этим поступлениям. Там отметили, что это может побудить другие центральные банки отказаться от своих активов, деноминированных в евро, и ослабить валюту.

— Необходим решительный прогресс в координации с партнерами относительно того, как любые чрезвычайные доходы частных лиц, полученные непосредственно от обездвиженных активов России, могли быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию, в соответствии с применимыми договорными обязательствами, а также в соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

Европейский Совет призывает высокого представителя и Комиссию ускорить работу с целью представления предложений, — говорится в решении саммита.

Комиссия планирует представить предложения в начале декабря.

— Эти выводы — зеленый свет для нас, — сказал один из высокопоставленных чиновников.

Только на следующем этапе, ожидаемо, в следующем году, будет представлено законодательство, которое позволит фактически изъять и перераспределить эти средства в пользу Киева.

Источник : Financial Times

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