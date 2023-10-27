Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает, в частности, еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Об этом говорится на официальном сайте немецкого правительства.

Кроме военной техники в новый пакет вошли беспилотники, снаряды и военная амуниция.

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Украина получит от Германии:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (название неизвестно);

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 беспилотников Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радара GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тыс. защитных очков.

В правительстве ФРГ отметили, что в текущем году Берлин предоставил Киеву военной помощи на €5,4 млрд.

Недавно сообщалось, что Германия готовит для Украины зимний пакет военной помощи общим объемом €1,4 млрд. Его важной составляющей будут дополнительные системы ПВО, такие как Patriot, Iris-T, Gepard.

Предыдущий пакет помощи от немецкого правительства включал, в частности, артиллерийские установки Gepard, беспилотники и снаряды.

Источник: Правительство ФРГ

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