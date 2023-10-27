Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает, в частности, еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T и четыре бронетранспортера.
Об этом говорится на официальном сайте немецкого правительства.
Кроме военной техники в новый пакет вошли беспилотники, снаряды и военная амуниция.
Украина получит от Германии:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
- ракеты к IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (название неизвестно);
- 4 танковых тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 машин пограничной охраны;
- 8 беспилотников Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радара GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
- 10 тыс. защитных очков.
В правительстве ФРГ отметили, что в текущем году Берлин предоставил Киеву военной помощи на €5,4 млрд.
Недавно сообщалось, что Германия готовит для Украины зимний пакет военной помощи общим объемом €1,4 млрд. Его важной составляющей будут дополнительные системы ПВО, такие как Patriot, Iris-T, Gepard.
Предыдущий пакет помощи от немецкого правительства включал, в частности, артиллерийские установки Gepard, беспилотники и снаряды.
Источник: Правительство ФРГ
Загрузка
Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.Татьяна Доцяк