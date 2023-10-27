Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Удар возле Хмельницкой АЭС: в Славуте – 18 пострадавших и сотни поврежденных домов
Мы рекомендуем
400 лет лингвоцида: как Россия веками уничтожала украинский язык
Хорошо ли вы знаете украинский? Тест ко Дню украинского языка и письменности
Игнат: Я удивился масштабам разрушений в Хмельницкой области, как после ядерного взрыва
Мобилизация в Украине с 1 ноября 2023: как будет происходить и что изменится
Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает, в частности, еще одну пусковую установку ЗРК IRIS-T и четыре бронетранспортера.

Об этом говорится на официальном сайте немецкого правительства.

Кроме военной техники в новый пакет вошли беспилотники, снаряды и военная амуниция.

Сейчас смотрят

Украина получит от Германии:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
  • ракеты к IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (название неизвестно);
  • 4 танковых тягача HX81;
  • 4 танковых прицепа;
  • 6 машин пограничной охраны;
  • 8 беспилотников Vector;
  • 5 надводных дронов;
  • 4 контрбатарейных радара GO 12;
  • кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
  • 10 тыс. защитных очков.

В правительстве ФРГ отметили, что в текущем году Берлин предоставил Киеву военной помощи на €5,4 млрд.

Недавно сообщалось, что Германия готовит для Украины зимний пакет военной помощи общим объемом €1,4 млрд. Его важной составляющей будут дополнительные системы ПВО, такие как Patriot, Iris-T, Gepard.

Предыдущий пакет помощи от немецкого правительства включал, в частности, артиллерийские установки Gepard, беспилотники и снаряды.

Источник: Правительство ФРГ

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Война в Украине, військова допомога, Німеччина, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Сколько дней прошло с начала полномасштабной войны в Украине
війна гармата
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн
Несмотря на заявления Фицо: в парламенте Словакии надеются продавать оружие Украине
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Предварительно, ракета Оникс: в Одесской области прогремели взрывы
вибух
Данилов сделал заявление относительно продолжительности войны в Украине
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине

Загрузка

Игры
Видео
Подорвались на минах, но отказались от статуса и льгот: история двух героических взрывотехников

Они подорвались на взрывчатках, потеряли ноги, однако после протезирования и реабилитации вернулись в службу. В Харьковской области разминируют минные поля взрывотехники Нацполиции Андрей Илькив и Валерий Онул. Земля полностью заминирована, однако мужчины не побоялись вернуться в службу в опасных условиях, несмотря на то, что за полномасштабную войну четверо их коллег погибли, а 19 – получили ранения.

Татьяна Доцяк
Корабль РФ подорвался на мине | Результаты Украинского саммита | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
РФ накрыла Авдеевку авиацией | По Изюму ударили Искандерами | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Клуни встал на защиту украинцев | Бои в Авдеевке испортили планы РФ | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
250 авиабомб по селу Луганщины | Вживую с Донбасса | Новости Факты ICTV за 27.10.2023
Еще один ЗРК IRIS-T и 4 БТР: Германия объявила о новом пакете помощи Украине
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь