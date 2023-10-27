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Юлия Захарченко, редактор ленты

Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине

Разведка в сложных погодных условиях: характеристики дронов Vector, которые Германия передает Украине
Фото: Факти ICTV

Германия сообщила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, который включает, в частности, восемь беспилотников Vector.

Факты ICTV собрали все технические характеристики беспилотника Vector и объясняют, на что он способен.

Что такое Vector

Vector — это беспилотный летательный аппарат немецкой компании Quantum Systems, разработанный для проведения разведывательных операций в сложных погодных условиях.

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Дрон может находиться в воздухе до 120 минут, вести видеонаблюдение и снимать на расстоянии до 30 км.

Технические характеристики дрона Vector

  • радиус полета: 15 км с возможным увеличением до 25 км;
  • максимальное время в полете: два часа;
  • крейсерская скорость: до 25 м/с;
  • размах крыла: 2,8 м;
  • максимальный взлетный вес: 7,4 кг;
  • вес полезной нагрузки: 10% веса дрона (в зависимости от модификации аппарата).

БПЛА имеет систему перевоплощения два в одном, его можно трансформировать в конфигурацию мультикоптера Scorpion и увеличить спектр выполнения задач. Vector создан для разведки в сложных местностях и на дальних расстояниях от оператора пункта управления.

Аппарат способен выполнять боевые задачи, а работа его двигателя — почти бесшумна. Vector является авиационным комплексом, созданным для проведения наблюдений за различными объектами, получения фото- или видеокоординат, передачи этой информации на пункт управления.

Известно, что в военном деле немецкий БПЛА Vector решает вопрос корректировки огня во время ведения артиллерийского боя. Каждый такой дрон стоит около €180 тыс.

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Безпілотники, Война в Украине, Военная техника, Дрони, Німеччина, Росія
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