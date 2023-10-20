Gepard, мостоукладчик, дроны: Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В пятницу, 20 октября, правительство Германии отчиталось о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские установки, беспилотники и снаряды.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте правительства ФРГ.

Украина в последнее время получила от Германии:

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еще три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard (ранее Берлин предоставил 46 таких САУ);

3 872 дымовых боеприпаса калибра 155-мм (в дополнение к 17 тыс., поставленным до этого);

еще одну бронированную мостоукладочную машину BEAVER (их у ВСУ будет уже 13);

20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN (до сих пор было предоставлено 80);

20 разведывательных беспилотников Vector (было 104 таких БпЛА);

13 автомобилей для охраны границы (в дополнение к 211 авто);

три тягача HX81 и три прицепа к ним (у украинских военных теперь будет 67 тягачей этого вида).

Оружие предоставляется со складов немецкой армии и промышленности.

Разговор Зеленского с Шольцем

На фоне предоставления дополнительного вооружения состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Украинский лидер поблагодарил его за поддержку.

– Особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним, – подчеркнул Зеленский.

Об этом пакете Берлин объявил 10 октября. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны Украины на €1 млрд.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s support. Our agreements in Granada are being successfully implemented. I am especially grateful for the latest large military aid package, which includes Patriot and IRIS-T systems, as well as ammunition for… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023

Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на фронте, в том числе о катастрофических потерях российских войск под Авдеевкой во время попыток наступления.

Обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке, предотвращение дальнейшей эскалации и расширения конфликта.

– Благодарим Германию за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке, — отметил Зеленский.

Еще одной темой было проведение нового раунда переговоров по украинской формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины в ноябре в Германии.

Источник: Правительство Германии

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