Gepard, мостоукладчик, дроны: Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В пятницу, 20 октября, правительство Германии отчиталось о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские установки, беспилотники и снаряды.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте правительства ФРГ.

Украина в последнее время получила от Германии:

Оружие предоставляется со складов немецкой армии и промышленности.

Разговор Зеленского с Шольцем

На фоне предоставления дополнительного вооружения состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Украинский лидер поблагодарил его за поддержку.

Об этом пакете Берлин объявил 10 октября. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны Украины на €1 млрд.

I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s support.

Our agreements in Granada are being successfully implemented. I am especially grateful for the latest large military aid package, which includes Patriot and IRIS-T systems, as well as ammunition for…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023