Gepard, мостоукладчик, дроны: Германия предоставила Украине новый пакет помощи
В пятницу, 20 октября, правительство Германии отчиталось о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли артиллерийские установки, беспилотники и снаряды.
Об этом свидетельствуют обновленные данные на официальном сайте правительства ФРГ.
Украина в последнее время получила от Германии:
- еще три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard (ранее Берлин предоставил 46 таких САУ);
- 3 872 дымовых боеприпаса калибра 155-мм (в дополнение к 17 тыс., поставленным до этого);
- еще одну бронированную мостоукладочную машину BEAVER (их у ВСУ будет уже 13);
- 20 разведывательных дронов RQ-35 HEIDRUN (до сих пор было предоставлено 80);
- 20 разведывательных беспилотников Vector (было 104 таких БпЛА);
- 13 автомобилей для охраны границы (в дополнение к 211 авто);
- три тягача HX81 и три прицепа к ним (у украинских военных теперь будет 67 тягачей этого вида).
Оружие предоставляется со складов немецкой армии и промышленности.
Разговор Зеленского с Шольцем
На фоне предоставления дополнительного вооружения состоялся телефонный разговор президента Владимира Зеленского с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
Украинский лидер поблагодарил его за поддержку.
– Особенно благодарен за недавний крупный пакет военной помощи, содержащий системы Patriot и IRIS-T, а также боеприпасы к ним, – подчеркнул Зеленский.
Об этом пакете Берлин объявил 10 октября. Он предусматривает усиление противовоздушной обороны Украины на €1 млрд.
I spoke with @Bundeskanzler Olaf Scholz and thanked him for Germany’s support.
Our agreements in Granada are being successfully implemented. I am especially grateful for the latest large military aid package, which includes Patriot and IRIS-T systems, as well as ammunition for…
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023
Зеленский рассказал Шольцу о ситуации на фронте, в том числе о катастрофических потерях российских войск под Авдеевкой во время попыток наступления.
Обсуждалась и ситуация на Ближнем Востоке, предотвращение дальнейшей эскалации и расширения конфликта.
– Благодарим Германию за то, что Украина остается в центре внимания даже на фоне развития ситуации на Ближнем Востоке, — отметил Зеленский.
Еще одной темой было проведение нового раунда переговоров по украинской формуле мира на Мальте, а также Конференции по восстановлению Украины в ноябре в Германии.
Источник: Правительство Германии
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