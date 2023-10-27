Ще один ЗРК IRIS-T та 4 БТР: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні
Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає, зокрема, ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T та чотири бронетранспортери.
Про це йдеться на офіційному сайті німецького уряду.
Окрім військової техніки до нового пакету увійшли безпілотники, снаряди та військова амуніція.
Україна отримає від Німеччини:
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
- ракети до IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;
- 4 БТР (назва невідома);
- 4 танкових тягачі HX81;
- 4 танкових причепи;
- 6 машин прикордонної охорони;
- 8 безпілотників Vector;
- 5 надводних дронів;
- 4 контрбатарейних радарів GO 12;
- касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
- 10 тис. захисних окулярів.
В уряді ФРН зазначили, що у поточному році Берлін надав Києву військової допомоги на €5,4 млрд.
Нещодавно повідомлялося, що Німеччина готує для України зимовий пакет військової допомоги загальним обсягом €1,4 млрд. Його важливою складовою будуть додаткові системи ППО, такі як Patriot, Iris-T, Gepard.
Попередній пакет допомоги від німецького уряду включав, зокрема, артилерійські установки Gepard, безпілотники та снаряди.
Джерело: Уряд ФРН
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