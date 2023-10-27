Ще один ЗРК IRIS-T та 4 БТР: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає, зокрема, ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Про це йдеться на офіційному сайті німецького уряду.

Окрім військової техніки до нового пакету увійшли безпілотники, снаряди та військова амуніція.

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Україна отримає від Німеччини:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);

ракети до IRIS-T;

РЛС TRML-4D;

4 БТР (назва невідома);

4 танкових тягачі HX81;

4 танкових причепи;

6 машин прикордонної охорони;

8 безпілотників Vector;

5 надводних дронів;

4 контрбатарейних радарів GO 12;

касетні боєприпаси M26 для HIMARS;

10 тис. захисних окулярів.

В уряді ФРН зазначили, що у поточному році Берлін надав Києву військової допомоги на €5,4 млрд.

Нещодавно повідомлялося, що Німеччина готує для України зимовий пакет військової допомоги загальним обсягом €1,4 млрд. Його важливою складовою будуть додаткові системи ППО, такі як Patriot, Iris-T, Gepard.

Попередній пакет допомоги від німецького уряду включав, зокрема, артилерійські установки Gepard, безпілотники та снаряди.

Джерело: Уряд ФРН

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