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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Ще один ЗРК IRIS-T та 4 БТР: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Німеччина повідомила про надання Україні нового пакету військової допомоги, який включає, зокрема, ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T та чотири бронетранспортери.

Про це йдеться на офіційному сайті німецького уряду.

Окрім військової техніки до нового пакету увійшли безпілотники, снаряди та військова амуніція.

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Україна отримає від Німеччини:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнього радіуса дії);
  • ракети до IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;
  • 4 БТР (назва невідома);
  • 4 танкових тягачі HX81;
  • 4 танкових причепи;
  • 6 машин прикордонної охорони;
  • 8 безпілотників Vector;
  • 5 надводних дронів;
  • 4 контрбатарейних радарів GO 12;
  • касетні боєприпаси M26 для HIMARS;
  • 10 тис. захисних окулярів.

В уряді ФРН зазначили, що у поточному році Берлін надав Києву військової допомоги на €5,4 млрд.

Нещодавно повідомлялося, що Німеччина готує для України зимовий пакет військової допомоги загальним обсягом €1,4 млрд. Його важливою складовою будуть додаткові системи ППО, такі як Patriot, Iris-T, Gepard.

Попередній пакет допомоги від німецького уряду включав, зокрема, артилерійські установки Gepard, безпілотники та снаряди.

Джерело: Уряд ФРН

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Війна в Україні, військова допомога, Німеччина, Україна
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