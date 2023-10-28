Нужно привлечь как можно больше стран: почему важны переговоры на Мальте по украинской формуле мира

В эти выходные, 28 и 29 октября, на Мальте состоятся третьи переговоры относительно украинской Формулы мира. Китай, вероятно, не будет представлен на саммите, однако онлайн могут присоединиться представители стран Южной Америки.

Встречи политических советников, советников по вопросам национальной безопасности — это попытка перед глобальным саммитом, объявленным президентом Владимиром Зеленским, выработать общую позицию по Украине.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV высказал политолог, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры социологии факультета социологии и права Национального технического университета Украины Киевского политехнического института Алексей Якубин.

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По его словам, анонсированный Зеленским глобальный саммит, скорее всего, будет о результатах этих трех форумов. То есть, на глобальном саммите уже не будут обсуждать ключевые вопросы Формулы мира — там представят саму формулу и поддержат ее. А основные обсуждения как раз происходят на вот этих промежуточных встречах на уровне политических советников.

На прошлой встрече в городе Джидде в Саудовской Аравии участники форума пришли к согласию, что различные элементы украинской формулы следует разделить между странами. Например, есть страны, которые хотят приобщиться к вопросам продовольственной или ядерной безопасности, то они будут заниматься именно продовольственной или ядерной безопасностью.

— Тогда ряд стран вступил в условные рабочие группы. Я думаю, что эту логику продолжат и на этой встрече на Мальте, и некоторые страны просто будут добавляться к этим группам, — отметил политический эксперт.

Положительным является то, что каждый раз увеличивается количество стран, которые хотят присоединиться к этим обсуждениям.

Есть нюанс с Китаем

Агентство Bloomberg сообщило, что представителей Китая на встрече на Мальте не будет.

По мнению Алексея Якубина, Китай наверняка не хочет участвовать в форумах именно на западных площадках. Например, в Джидде Китай присутствовал, а вот на первой встрече в Дании китайцев не было.

Кстати, на саммите в Саудовской Аравии китайская делегация активно участвовала в обсуждениях и представляла свое видение реализации украинской Формулы мира вместе с формулой от Китая.

Наверное, Китай демонстрирует, что готов встречаться только на нейтральных площадках, считает политолог.

Украине важны страны Глобального Юга

Также Bloomberg отмечает, что к саммиту на Мальте в режиме онлайн присоединятся страны Южной Америки, например, Чили и Бразилия.

— Украинская Формула мира, скорее всего, — это о переформатировании всего мирового порядка и она не ограничивается только западным миром. Именно поэтому Украине важно, чтобы при обсуждении отдельных пунктов формулы мира присутствовали представители других стран, особенно не западных, – отметил политолог Алексей Якубин.

В конце концов Украина хочет провести глобальный саммит, на котором было бы желательно, чтобы большинство стран поддержали нашу формулу. А впоследствии этот вопрос встанет и перед ООН. И там, и там нам нужна поддержка стран.

Стоит заметить, то ряд стран Южной Америки довольно лояльно относится к России и Путину. По словам Алексея Якубина, это из-за того, что РФ постоянно ведет с ними усиленную работу.

Именно поэтому, Украине важно перебросить эти страны на свою сторону. А без коммуникации это невозможно.

Фактор Израиля

К сожалению, сейчас появился еще один фактор, который отягощает ситуацию для нас — это война в Израиле. Такие страны, как Катар, Афганистан, Иран, Кувейт, Йемен, Сирия — на стороне ХАМАС. Турция вообще держит нейтралитет.

По словам Алексея Якубина, возможно бы больше исламских стран присоединились к саммиту относительно украинской формулы мира, но они видят, что Запад поддерживает именно Израиль. Поэтому этот фактор тоже играет не в нашу пользу.

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