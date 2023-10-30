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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина

кордон з Польщею
Фото: УНІАН

3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні та погрожують перекрити усі пункти пропуску з Україною.

Як повідомляють у Міжнародній транспортній асоціації України, акція планується терміном на два місяці.

– Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада, – йдеться у повідомленні. 

Причиною своїх страйків поляки називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

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 Польські перевізники вимагають:

  • повернути українським перевізникам дозволи;
  • посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
  • неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території ЄС;
  • окрему чергу в е-черзі для авто на номерах ЄС;
  • окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
  • отримати доступ до системи Шлях.

Нагадаємо, у травні польські перевізники декілька днів блокували роботу КПП Ягодин на Волині.

Протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників, які скасували в рамках Транспортного безвізу, що запрацював влітку торік між Україною та Євросоюзом.

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вантажні перевезення, Польща, Україна, Черги на кордоні
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