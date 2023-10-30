Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
3 листопада польські перевізники планують розпочати страйк на українському кордоні та погрожують перекрити усі пункти пропуску з Україною.
Як повідомляють у Міжнародній транспортній асоціації України, акція планується терміном на два місяці.
– Перші збори учасників вже узгоджені з місцевою владою поблизу пункту пропуску Корчова на 10 ранку 3 листопада, – йдеться у повідомленні.
Причиною своїх страйків поляки називають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.
Польські перевізники вимагають:
- повернути українським перевізникам дозволи;
- посилити для іноземних перевізників правила перевезень за ЄКМТ;
- неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії перебувають не на території ЄС;
- окрему чергу в е-черзі для авто на номерах ЄС;
- окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
- отримати доступ до системи Шлях.
Нагадаємо, у травні польські перевізники декілька днів блокували роботу КПП Ягодин на Волині.
Протестувальники вимагають повернути дозволи на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень для українських перевізників, які скасували в рамках Транспортного безвізу, що запрацював влітку торік між Україною та Євросоюзом.
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