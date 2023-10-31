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Валентина Летяк, редактор ленты

Ракетный удар по Грозе на Харьковщине нанесла Россия – доклад ООН

село Гроза
Фото: ГСЧС

Есть достаточные основания полагать, что 59 жителей села Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября убила Россия, нанеся удар ракетой Искандер по местному кафе, где проходил поминальный обед.

Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном 31 октября.

Наблюдатели ООН, которые дважды посетили место трагедии, пришли к выводу, что РФ либо “не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью”, либо намеренно направила удар на гражданский объект, что в любом случае является нарушением международного гуманитарного права.

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По их данным, масштабные повреждения и обломки указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета Искандер, которая попала в единственное в селе кафе примерно через 20-25 минут после того, как 63 местных жителя собрались, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военного.

Наблюдатели задокументировали, что все жертвы были гражданскими, а вблизи кафе не было ни одного военного объекта или другой законной военной цели.

Они отмечают, в результате ракетного удара РФ 15 местных семей потеряли более одного члена.

К тому же было сложно идентифицировать многих погибших, поэтому проводилась экспертиза ДНК. Одну девушку удалось опознать только по маникюру, когда спасатели обнаружили ее руку.

ООН призывает РФ признать ответственность за жертв среди гражданского населения в результате удара по Грозе, а также провести прозрачное расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности и предотвратить повторение таких трагедий в будущем, соответственно обеспечить доступ к средствам правовой защиты, включая возмещение прямым и косвенным жертвам.

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Обстріл села Гроза, Харківська область

Удар по селу Гроза в Харьковской области скорректировали два местных жителя, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков. В СБУ установили, что наводчиками являются 30-летний Владимир Мамон и его 23-летний брат Дмитрий.

Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, ООН, Ракетные удары России, Російська агресія, село Гроза, Харьковская область
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