Ракетного удару по Грозі на Харківщині завдала Росія – доповідь ООН

Є достатні підстави вважати, що 59 жителів села Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня вбила Росія, завдавши удару ракетою Іскандер по місцевому кафе, де тривав поминальний обід.

Про це йдеться у доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, оприлюдненій 31 жовтня.

Спостерігачі ООН, які двічі відвідали місце трагедії, дійшли висновку, що РФ або “не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об’єкт атаки є військовою ціллю”, або навмисно спрямувала удар на цивільний об’єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Зараз дивляться

За їхніми даними, масштабні пошкодження й уламки вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета Іскандер, яка влучила в єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцевих жителі зібралися, щоб ушанувати пам’ять перепохованого в Грозі українського військового.

Спостерігачі задокументували, що всі жертви були цивільними, а поблизу кафе не було жодного військового або іншої законної військової цілі.

Вони наголошують, внаслідок ракетного удару РФ 15 місцевих родин втратили понад одного члена сім’ї.

До того ж було складно ідентифікувати багатьох загиблих, тому проводилася експертиза ДНК. Одну дівчину вдалося пізнати лише за манікюром, коли рятувальники виявили її руку.

ООН закликає РФ визнати відповідальність за жертв серед цивільного населення внаслідок удару по Грозі, а також провести прозоре розслідування, щоб притягнути винних до відповідальності та запобігти повторенню таких трагедій у майбутньому, відповідно забезпечити доступ до засобів правового захисту, включно з відшкодуванням прямим і непрямим жертвам.

Удар по селу Гроза на Харківщині скоригували два місцеві жителі, які під час окупації регіону перейшли на бік загарбників. У СБУ встановили, що навідниками є 30-річний Володимир Мамон і його 23-річний брат Дмитро.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.