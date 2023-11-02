Дикий: Можно говорить, что украинские войска освободили Крынки на Херсонщине

Украинские войска удерживают Авдеевку, которая является фактически второй Азовсталью для Сил обороны, а штурмы оккупантов не достигли успеха там с 2014 года.

А на левом берегу Днепра на Херсонщине, где высадились украинские военные, был взят под контроль поселок Крынки.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил экс-командир взвода батальона Айдар, ветеран АТО Евгений Дикий.

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Ситуация под Авдеевкой

Комментируя ситуацию на Авдеевке, Дикий назвал попытки врага атаковать “отчаянными”, а укрепленный район вокруг самого города — одним из “самых крепких орешков нашей обороны”.

По его словам, еще в 2014 году россиян удалось остановить именно по линии разграничения в авдеевской промзоне.

— Это единственный участок из той старой линии разграничения, которая образовалась в 2014, которая так и не сдвинулась… И это не случайно. Авдеевская промзона – мощная крепость, которая строилась как промышленные объекты, которая строилась и для выдерживания авиаударов врага, и многое другое. Это схоже с Азовсталью. Там похожая промзона. Но с 2014 года мы ее укрепляли, то есть это промзона, которая укреплена военной фортификацией, — пояснил он.

Евгений Дикий указывает, что, в отличие от Бахмута, авдеевскую промзону действительно можно называть крепостью, а лобовые штурмы оккупантов можно описать, как в анекдоте: “Какое досадное самоубийство”.

Бывший военный уверяет, что у России нет ресурсов для того, чтобы реализовать свой наступательный потенциал под Авдеевкой.

— Это не значит, что нашим защитникам и защитницам там просто. Там идут постоянные бомбардировки с неба с использованием планирующих бомб КАБ-500. 500 в названии — это вес. Одна такая бомба полностью может сложить девятиэтажный дом. К счастью, такие бомбы очень неточные, в них точность прилета +- пол километра. Это проблема, в первую очередь для мирного населения и для города. Город фактически сносят понемногу. Но попасть напрямую в военный объект такой бомбой – непросто, — объясняет он.

Ситуация на флангах Авдеевки

Вместе с тем немножко сложнее ситуация на флангах, где у россиян есть продвижение.

— По южному и северному флангам у них действительно есть продвижение. В частности, они сейчас в трех километрах от трассы, которая соединяет Авдеевку с тылом. На войне три километра это не существенно, на этом расстоянии уже долетает не только дальняя артиллерия, но и банальные минометы. Фактически, они простреливают трассу, что усложняет логистику, — объясняет Евгений Дикий.

Но, несмотря на это, серьезной угрозы пока нет, поскольку там не только хорошая фортификация, но и хорошие запасы, уверяет военный.

— Даже в случае окружения там всего хватает — от продуктов до боекомплекта. Но об окружении речь еще не идет, — сказал он.

Контроль села Крынки и другие направления

На Купянско-Лиманском направлении продолжаются попытки оккупантов наступать, но безуспешные.

В то же время под Запорожьем наступление продолжает украинская сторона, хоть и в очень медленном темпе, поскольку враг там сосредоточил масштабные силы для отражения этого наступления, указывает Дикий.

— События, которые дают определенные надежды, хотя и надо быть осторожными с этими надеждами, это левый берег Херсонщины. Там идет отчаянная борьба за этот плацдарм, который захватили наши морские пехотинцы. Идет борьба настолько, чтобы можно было туда переходить даже механизированными частями, — пояснил он.

Он также прокомментировал информацию Института изучения войны (ISW) о поселке Крынки на продвижение Сил обороны на Херсонщине, где, по данным ISW, шли бои за этот населенный пункт.

Евгений Дикий утверждает, что сегодня можно говорить, что украинские войска деоккупировали населенный пункт Крынки на юге Украины.

— Поскольку ISW дает информацию с задержкой на одни сутки, то по состоянию на сегодняшний день можно говорить уже, что и Крынки наши уже, — сказал он.

Отметим, что пока Генеральный штаб ВСУ не подтверждал информацию об освобождении села Крынки на Херсонщине.

Он уверяет, что при достаточном расширении фронта можно будет ввести механизированные войска в тылы россиян на Херсонщине, то “сломается вся система обороны” россиян.

Перевозка военной техники на левый берег Днепра возможна будет при применении барж, говорит Дикий.

Напомним, накануне потери оккупантов в живой силе перевалили за 300 тыс., как сообщали в Генеральном штабе ВСУ.

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