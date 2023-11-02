Минус самолет и почти 1000 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери врага

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 930 российских военных и уничтожили 110 единиц тяжелой техники — больше всего артсистем и боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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личного состава — около 302 420 (+930) чел,

танков — 5241 (+18) ед,

боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,

артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,

РСЗО — 850 (+4) ед,

средств ПВО — 566 (+3) ед,

самолетов — 322 (+1) ед,

вертолетов — 324 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20),

крылатые ракеты — 1549 (+2) ед,

кораблей/катеров — 20 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,

специальной техники — 1032 (+13) ед.

Подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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