Минус самолет и почти 1000 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 930 российских военных и уничтожили 110 единиц тяжелой техники — больше всего артсистем и боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Потери РФ в войне на 2 ноября 2023 года
- личного состава — около 302 420 (+930) чел,
- танков — 5241 (+18) ед,
- боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,
- артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,
- РСЗО — 850 (+4) ед,
- средств ПВО — 566 (+3) ед,
- самолетов — 322 (+1) ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20),
- крылатые ракеты — 1549 (+2) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,
- специальной техники — 1032 (+13) ед.
Подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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