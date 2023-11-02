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Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус самолет и почти 1000 оккупантов: Генштаб сообщил новые потери врага

війна танк
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали не менее 930 российских военных и уничтожили 110 единиц тяжелой техники — больше всего артсистем и боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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Потери РФ в войне на 2 ноября 2023 года

  • личного состава — около 302 420 (+930) чел,
  • танков — 5241 (+18) ед,
  • боевых бронированных машин — 9877 (+43) ед,
  • артиллерийских систем — 7292 (+42) ед,
  • РСЗО — 850 (+4) ед,
  • средств ПВО — 566 (+3) ед,
  • самолетов — 322 (+1) ед,
  • вертолетов — 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 5488 (+20),
  • крылатые ракеты — 1549 (+2) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9658 (+34) ед,
  • специальной техники — 1032 (+13) ед.

Подразделения ракетных войск поразили пять радиолокационных станций, два склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, три зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 617-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
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