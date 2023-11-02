Дикий: Можна сказати, що українські війська звільнили Кринки на Херсонщині

Українські війська утримують Авдіївку, яка є фактично другою Азовсталлю для Сил оборони, а штурми окупантів не досягли успіху там з 2014 року.

А на лівому берегу Дніпра на Херсонщині, де висадились українські військові, було взято під контроль селище Кринки.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив екскомандир взводу батальйону Айдар, ветеран АТО Євген Дикий.

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Ситуація під Авдіївкою

Коментуючи ситуацію на Авдіївці, Дикий назвав спроби ворога атакувати “відчайдушними”, а укріплений район навколо самого міста – одним із “найбільш міцних горішків нашої оборони”.

За його словами, ще у 2014 році росіян вдалося зупинити саме по лінії розмежування в авдіївській промзоні.

– Це єдина ділянка з тієї старої лінії розмежування, яка утворилась у 2014 і так не посунулася… І це невипадково. Авдіївська промзона – потужна фортеця, яка будувалась як промислові об’єкти, яка будувалась і для витримування авіаударів ворога, і багато чого іншого. Це схоже з Азовсталлю. Там схожа промзона. Але з 2014 року ми її укріплювала, тобто це промзона, яка укріплена військовою фортифікацією, – пояснив він.

Євген Дикий вказує, що, на відміну від Бахмута, авдіївську промзону дійсно можна називати фортецею, а лобові штурми окупантів можна описати, як в анекдоті: “Яке прикре самогубство”.

Колишній військовий запевняє, що у Росії немає ресурсів для того, щоб реалізувати свій наступальний потенціал під Авдіївкою.

– Це не означає, що нашим захисникам і захисницям там просто. Там тривають постійні бомбардування з неба з використанням плануючих бомб КАБ-500. 500 у назві – це вага. Одна така бомба повністю складає дев’ятиповерховий будинок. На щастя, такі бомби дуже неточні, в них точність прильоту +- пів кілометра. Це проблема, передусім для мирного населення та для міста. Місто фактично зносять потроху. Але влучити напряму у військовий об’єкт такою бомбою – непросто, – пояснює він.

Ситуація на флангах Авдіївки

Водночас трішки складнішою є ситуація на флангах, де у росіян є просування.

– На південному та північному флангах в них дійсно є просування. Зокрема, вони наразі за три кілометри від траси, яка з’єднує Авдіївку із тилом. На війні три кілометри це не суттєво, на цій відстані вже долітає не тільки дальня артилерія, а й банальні міномети. Фактично, вони прострілюють трасу, що ускладнює логістику, – пояснює Євген Дикий.

Але, попри це, серйозної загрози наразі немає, оскільки там не тільки хороша фортифікація, а й хороші запаси, запевняє військовий.

– Навіть у випадку оточення там усього вистачає – від харчів до боєкомплекту. Але про оточення ще не йдеться, – сказав він.

Контроль села Кринки та інші напрямки

На Куп’янсько-Лиманському напрямку продовжуються спроби окупантів наступати, але безуспішні.

Водночас під Запоріжжям наступ продовжує українська сторона, хоч і в дуже повільному темпі, оскільки ворог там зосередив масштабні сили для відбиття цього наступу, вказує Дикий.

– Події, які дають певні надії, хоч і треба бути обережними з цими надіями, це лівий берег Херсонщини. Там іде відчайдушна боротьба за оцей плацдарм, який захопили наші морські піхотинці. Боротьба настільки, щоб можна було туди переходити навіть механізованими частинами, – пояснив він.

Він також прокоментував інформацію Інституту вивчення війни (ISW) про селище Кринки на просування Сил оборони на Херсонщині, де, за даними ISW, точились бої за цей населений пункт.

Євген Дикий стверджує, що сьогодні можна сказати, що українські війська деокупували населений пункт Кринки на півдні України.

– Оскільки ISW дає інформацію із затримкою на одну добу, то станом на сьогодні можна казати вже, що й Кринки наші вже, – сказав він.

Зазначимо, що наразі Генеральний штаб ЗСУ не підтверджував інформацію про звільнення села Кринки на Херсонщині.

Він запевняє, що за достатнього розширення фронту можна буде ввести механізовані війська у тили росіян на Херсонщині, то “зламається уся система оборони” росіян.

Перевезення військової техніки на лівий берег Дніпра можливе буде за умови застосування барж, каже Дикий.

Нагадаємо, напередодні втрати окупантів у живій силі перевалили за 300 тис., як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ.

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