20 ракет — не 100, но тоже серьезная угроза: в ГУР оценили запасы и производство в РФ

Россия продолжает производить ракеты, однако она не способна восстановить уровень запасов, которые были на начало полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

— Производство продолжается. В течение нескольких последних месяцев именно ракетных ударов было относительно немного. Это означает, что они могут накапливать их для нанесения следующих массированных ударов, — отметил он.

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По его словам, враг истощил ракетный арсенал, выпуская по Украине осенью и зимой прошлого года по 100 единиц, при этом не получил желаемого результата.

— Было бы странно, если бы они такое повторили в этом году. Но любой ракетный удар — 20, 30 ракет или 100 — это серьезный вызов и угроза для инфраструктуры и Сил обороны Украины. И, безусловно, с этими вызовами надо считаться, — добавил Юсов.

Также РФ продолжает собирать Шахеды из иностранных деталей, однако речь не идет о каком-то крупном производстве. По данным разведки, это примерно несколько десятков аналогов иранских дронов-камикадзе в месяц.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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