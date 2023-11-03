Сбили 24 Shahed и ракету Х-59: Воздушные силы рассказали детали ночной атаки на Украину

Этой ночью российские военные атаковали Украину ударными дронами Shahed-136/131 и управляемой авиационной ракетой Х-59. Наши силы ПВО уничтожили 25 целей.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Всего враг запустил по Украине 40 дронов-камикадзе Shahed-136/131, удалось сбить 24 беспилотника. БпЛА летели из Курской области и из района Приморско-Ахтарск.

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Кроме того, противник применил управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.

Shahed враг запускал волнами — дроны летели в разных направлениях малыми группами. В регионах работала противовоздушная оборона.

К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 618-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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