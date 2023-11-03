20 ракет – не 100, але теж серйозна загроза: в ГУР оцінили запаси та виробництво в РФ

Росія продовжує виробляти ракети, проте вона не здатна відновити рівень запасів, які були на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв’ю РБК-Україна.

– Виробництво триває. Протягом кількох останніх місяців саме ракетних ударів було відносно небагато. Це означає, що вони можуть накопичувати їх для нанесення наступних масованих ударів, – зауважив він.

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За його словами, ворог виснажив ракетний арсенал, випускаючи по Україні восени та взимку минулого року по 100 одиниць, водночас не отримав бажаного результату.

– Було б дивно, якби вони таке повторили цього року. Але будь-який ракетний удар – 20, 30 ракет чи 100 – це серйозний виклик і загроза для інфраструктури та Сил оборони України. І, безумовно, на ці виклики треба зважати, – додав Юсов.

Також РФ продовжує збирати Шахеди з іноземних деталей, проте не йдеться про якесь велике виробництво. За даними розвідки, це приблизно декілька десятків аналогів іранських дронів-камікадзе на місяць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 618-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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