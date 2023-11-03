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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

СБУ расследует деятельность Арестовича — Данилов

Данілов про Арестовича
Фото: УНИАН

Служба безопасности Украины занимается расследованием деятельности бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Лига.net.

По его словам, спецслужба работает, но быстрого результата ждать не стоит.

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— Я бы был гораздо осторожнее со словосочетанием “СБУ ничего не делает”. Служба безопасности занимается. Другое дело, что все хотят очень быстрого результата, чтобы это было уже сегодня, — сказал секретарь СНБО.

У Данилова поинтересовались, понимает ли он, что Арестовича “фактически создала и легитимизировала” именно команда президента, на что секретарь СНБО сказал: Мы не Офис президента, я в работу ОП не вмешиваюсь, я не набираю туда кадры и не знаю, откуда эти советники там берутся.

Последние скандалы с участием Арестовича

В конце сентября Арестович оказался в центре скандала из-за сексистских высказываний и идей, которые он распространяет на “психологических семинарах”.

На одной из своих платных закрытых “лекций” он назвал женщин “существами” и говорил о желании “задушить” их. В то же время он заявил, что мужчины “боги” и “идолы”, которых надо возвеличивать.

Позже стало известно, что правоохранители начали досудебное расследование из-за сексистских высказываний Арестовича на его “психологических семинарах”.

В конце октября Арестович вместе с Юрием Бойко и певицей Светланой Лободой вступились за таксиста, который в Киеве выгнал пассажирок из-за требования обслуживать на украинском языке. Арестович в Facebook назвал инцидент “языковым Талибаном”.

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Несколько дней назад он заявил, что якобы будет баллотироваться на следующих президентских выборах. В интервью российскому изданию Медуза Арестович заявил, что сейчас находится за пределами Украины, но не уточнил, где именно. По его словам, он “все время путешествует”.

Он заявил, что обвинения против него, в том что он играет на руку России, “не способствуют его возвращению”. Арестович заявил, что ему “придется побыть оппозиционным политиком в изгнании”. Кроме того, он рассматривает вариант баллотирования в президенты из-за рубежа.

Ранее Алексей Данилов намекал, что Россия может использовать экс-советника Офиса президента как инструмент в своей информационной войне против Украины.

Олексій Арестович, Алексей Данилов, СНБО, СБУ
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