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Украина
Татьяна Забожко, редактор ленты

На Арестовича завели дело из-за скандальных заявлений о женщинах: что известно

Олексій Арестович

Столичные правоохранители начали досудебное расследование из-за сексистских высказываний экс-советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича на его “психологических семинарах”.

Ведомости в Единый реестр досудебных расследований внесли 5 октября по заявлению народного депутата Инны Совсун о распространении Арестовичем видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости.

– Помните, я подавала заявление в правоохранительные органы на Арестовича? Получила ответ от полиции о начале досудебного расследования. Это значит, что теперь полиция обязана провести расследование, – сообщила Инна Совсун.

Что инкриминируют Арестовичу

Досудебное расследование началось по ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (изготовление или распространение кино- и видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости).

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Фото: Ірина Совсун

В случае доказательства вины Алексея Арестовича может ожидать штраф от двух до четырех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы до пяти лет.

Ирина Совсун убеждена: если дело доведут до логического завершения, это будет важным прецедентом для Украины, поэтому эта история нуждается в постоянном общественном контроле.

– Это будет доказательство, что закон – один для всех, и безнаказанность – больше не норма, – отмечает народный депутат.

Что говорят в прокуратуре

Процессуальное руководство по этому уголовному производству будет осуществлять Киевская городская прокуратура.

В пресс-службе ведомства Фактам ICTV сообщили, что будут проверять, как осуществляется расследование, и давать необходимые указания следователям.

– Будем делать все, что предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом Украины. За пределы мы не выйдем, – отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Будут ли корректировать статьи производства

На вопрос Фактов ICTV, будут ли учитывать во время расследования тот факт, что у Алексея Арестовича, согласно данным в открытых источниках, нет профильного образования для проведения психологических семинаров, в прокуратуре пообещали установить все факты, имеющие отношение к делу.

– Группа прокуроров будет изучать материалы и определит, соответствует ли квалификация требованиям или по квалифицирующим признакам нужно дополнительно открывать какие-либо производства, – отметили в пресс-службе ведомства.

Как разгорелся скандал

Скандал из-за сексистских заявлений Алексея Арестовича разгорелся после того, как журналистка и блогер Эмма Антонюк и ведущая Вікна Новини на СТБ и марафона Єдині новини Яна Брензей обнародовали на своем YouTube-канале Палає видео с отрывками из двух платных семинаров школы Арестовича Апейрон.

Как выяснили журналистки, на своих платных закрытых лекциях Арестович называет женщин “существами”, “неуравновешенными” и говорит о желании их “задушить”.

В частности, на одной из лекций Арестович заявлял, что “женщина должна смотреть на мужчину, как на идола. И периодически вымазывать своей жертвенной кровью ему губы”.

После общественной огласки Арестович заявил, что вся его деятельность направлена на то, чтобы “учить женщин истинному достоинству, а мужчин – правильно обращаться с женщинами”.

А на лекциях он якобы применяет свой 17-летний театральный опыт, выдавая себя за мужчину, у которого есть определенные претензии к женщинам.

Источник: Инна Совсун

Фото: Алексей Арестович

Женщина и мужчина, Насильство, Нацполиция, Олексій Арестович, Прокуратура, скандал
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