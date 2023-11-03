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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

СБУ розслідує діяльність Арестовича – Данілов

Данілов про Арестовича
Фото: УНІАН

Служба безпеки України займається розслідуванням діяльності колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв’ю Ліга.net.

За його словами, спецслужба працює, але швидкого результату чекати не варто.

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— Я би був набагато обережнішим зі словосполученням “СБУ нічого не робить”. Служба безпеки займається. Інша справа, що всі хочуть дуже швидкого результату, щоб це було вже сьогодні, – сказав секретар РНБО.

У Данілова поцікавилися, чи розуміє він, що Арестовича “фактично створила та легітимізувала” саме команда президента, на що секретар РНБО сказав: Ми не Офіс президента, я в роботу ОП не втручаюся, я не набираю туди кадри та не знаю, звідки ці радники там беруться.

Останні скандали за участю Арестовича

Наприкінці вересня Арестович опинився у центрі скандалу через сексистські висловлювання та ідеї, які він поширює на “психологічних семінарах”.

На одній зі своїх платних закритих “лекцій” він назвав жінок “істотами” та говорив про бажання “задушити” їх. Водночас він заявив, що чоловіки “боги” та “ідоли”, яких треба возвеличувати.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці розпочали досудове розслідування через сексистські висловлювання Арестовича на його “психологічних семінарах”.

Наприкінці жовтня Арестович разом із Юрієм Бойком та співачкою Світланою Лободою заступилися за таксиста, який у Києві вигнав пасажирок через вимогу обслуговувати українською мовою. Арестович у Facebook назвав інцидент “мовним Талібаном”.

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Кілька днів тому він заявив, що нібито балотуватиметься на наступних президентських виборах. В інтерв’ю російському виданню Медуза Арестович заявив, що зараз перебуває за межами України, але не уточнив, де саме. За його словами, він “весь час подорожує”.

Він заявив, що обвинувачення проти нього, у тому що він грає на руку Росії, “не сприяють його поверненню”. Арестович заявив, що йому “доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні”. Крім того, він розглядає варіант балотування у президенти з-за кордону.

Раніше Олексій Данілов натякав, що Росія може використовувати ексрадника Офісу президента як інструмент у своїй інформаційній війні проти України.

Олексій Арестович, Олексій Данілов, РНБО, СБУ
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