Лобода, Арестович и Бойко поддержали водителя такси, который высадил пассажирок из-за просьбы разговаривать на украинском

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович, народный депутат и экс-сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко и певица Светлана Лобода поддержали таксиста, который в Киеве выгнал пассажирок из-за требования обслуживать на украинском языке.

Так, Лобода отметила, что готова взять водителя на работу. Впоследствии певица добавляла, что якобы предлагает работу для совместного совершенствования украинского языка.

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Арестович заявил, что ищет контакты таксиста, которого якобы уволили по факту нападения языкового Талибана. Он утверждает, что хочет ему дать денег на время поиска новой работы.

Блогер и активист Сергей Стерненко отреагировал на слова Арестовича, назвав его новороссиянином, который не помогает средствами армии. В ответ на это заявление Арестович назвал Стерненко малой помойной мышью.

В то же время бывший сопредседатель запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ Бойко заявил о якобы дискриминации по языковому признаку. По его словам, таксиста, которого якобы оскорбили и забрали работу, он сможет помочь трудоустроить.

Недавно в интернете распространилось видео языкового скандала в Киеве. На нем две пассажирки пожаловались, что водитель такси Bolt не хочет обслуживать клиентов на украинском языке. Он назвал девушек больными людьми на русском языке и сказал забирать вещи из машины.

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