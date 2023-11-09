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Юлия Соколова, редактор ленты

Враг штурмует Авдеевку с нескольких направлений, ВСУ помогает эшелонированная оборона – Нацгвардия

війна танк
Фото: Генштаб ВСУ

Под Авдеевкой (Донецкая область) российское командование сейчас бросает в бой больше пехоты и более активно применяет беспилотники.

Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, Авдеевка остается одним из самых сложных направлений на фронте. За прошедшие сутки ВСУ отбили там более 10 атак войск РФ.

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– В эти дни враг применяет больше пехоты для осуществления своих атак по сравнению с предыдущими днями, когда применялось больше бронетехники. Тогда колонны бронетехники были разбиты либо в момент, либо в процессе выдвижения, что не позволяло подразделениям пехоты врага разворачиваться в боевые порядки, – отметил Музычук.

Он уточнил, что из-за погодных условий и достаточно больших потерь в бронетехнике оккупанты начали применять больше пехоты.

Кроме того, они используют достаточно большое количество БпЛА, в частности FPV-дронов, чтобы наносить удары по украинским позициям.

– Нужно понимать, что тактика, применяемая врагом по Авдеевке, довольно разнообразная: начиная от обстрелов самого города и позиций и до применения пехоты, — заявил Музычук.

Спикер подчеркнул, что город длительное время обороняется благодаря эшелонированной обороне. Еще с 2014 года в районе Авдеевки построены укрепленные позиции, фортификационные сооружения.

– Это позволяет Силам обороны удерживать город, несмотря на многочисленные атаки… Авдеевку штурмуют почти с трех направлений: с северного, южного и, по сути, с восточного, — добавил Музычук.

Бои возле Авдеевки

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Войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки ориентировочно 10 октября. Они постоянно обстреливают город и используют тактику мясных штурмов.

При этом оккупанты несут огромные потери. По данным британской разведки, в течение трех недель войска РФ могли потерять до 200 единиц бронетехники и несколько тысяч солдат во время штурмов Авдеевки.

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Авдеевка, Война в Украине, Донецкая область, Нацгвардия
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