Враг штурмует Авдеевку с нескольких направлений, ВСУ помогает эшелонированная оборона – Нацгвардия
Под Авдеевкой (Донецкая область) российское командование сейчас бросает в бой больше пехоты и более активно применяет беспилотники.
Об этом рассказал спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона Єдині новини.
По его словам, Авдеевка остается одним из самых сложных направлений на фронте. За прошедшие сутки ВСУ отбили там более 10 атак войск РФ.
– В эти дни враг применяет больше пехоты для осуществления своих атак по сравнению с предыдущими днями, когда применялось больше бронетехники. Тогда колонны бронетехники были разбиты либо в момент, либо в процессе выдвижения, что не позволяло подразделениям пехоты врага разворачиваться в боевые порядки, – отметил Музычук.
Он уточнил, что из-за погодных условий и достаточно больших потерь в бронетехнике оккупанты начали применять больше пехоты.
Кроме того, они используют достаточно большое количество БпЛА, в частности FPV-дронов, чтобы наносить удары по украинским позициям.
– Нужно понимать, что тактика, применяемая врагом по Авдеевке, довольно разнообразная: начиная от обстрелов самого города и позиций и до применения пехоты, — заявил Музычук.
Спикер подчеркнул, что город длительное время обороняется благодаря эшелонированной обороне. Еще с 2014 года в районе Авдеевки построены укрепленные позиции, фортификационные сооружения.
– Это позволяет Силам обороны удерживать город, несмотря на многочисленные атаки… Авдеевку штурмуют почти с трех направлений: с северного, южного и, по сути, с восточного, — добавил Музычук.
Бои возле Авдеевки
Войска РФ активизировали штурмовые действия возле Авдеевки ориентировочно 10 октября. Они постоянно обстреливают город и используют тактику мясных штурмов.
При этом оккупанты несут огромные потери. По данным британской разведки, в течение трех недель войска РФ могли потерять до 200 единиц бронетехники и несколько тысяч солдат во время штурмов Авдеевки.
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