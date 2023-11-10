Атакованные в Крыму десантные катера оккупантов ушли на дно — ГУР

В Крыму состоялась успешная специальная операция украинской разведки. ГУР атаковало малые десантные корабли Черноморского флота РФ — катера проекта 11 770 (класса Серна), которые предназначены для высадки на берег десанта и военной техники.

Уничтожены малые десантные корабли ЧФ РФ в Крыму

В ГУР подтвердили, что результаты проведенной доразведки в районе бухты Узкая в Крыму свидетельствуют: после атаки надводных ударных дронов малые десантные корабли ЧФ РФ — уничтожены.

Согласно полученным разведданным, поражение получили два катера оккупантов: один корабль более старого проекта 1176 Акула, другой более новый — проекта 11770 Серна.

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— В результате атаки оба судна россиян пошли на дно: Акула — сразу, Серна — еще безуспешно поборолась за живучесть, но тоже затонула, — утверждают в ГУР.

Спецоперация в Крыму — что известно

Подробности спецоперации по оккупантам в Крыму рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального информационного телемарафона Єдині новини.

— Да, прошла успешная спецоперация ГУР МО при поддержке других Сил безопасности и обороны. Продолжается уничтожение потенциала противника на оккупированном полуострове.

Учитывая предыдущие потери оккупантов в средствах противовоздушной и противоракетной обороны, дополнительно потеря или по крайней мере длительная небоеспособность этих катеров, которые сейчас использовались как носители зенитно-ракетных комплексов, — это весомый результат и дополнительные возможности для защитников, которыми обязательно Силы обороны воспользуются, — уверяет Юсов.

По информации украинской разведки, во время атаки на указанных катерах были российские военнослужащие и бронированная техника.

— Да, подтверждается, что на катерах находились личный состав и бронетехника. Это увеличивает поражение и потери противника, — подчеркнул представитель разведки.

Оккупанты использовали корабли для высадки десанта на остров Змеиный

Юсов обратил внимание, что оккупанты использовали эти судна для снабжения российской армии на остров Змеиный. Он отметил, что ГУР тщательно планирует каждую спецоперацию, чтобы обеспечить результат для дальнейшей работы Сил обороны Украины.

— Малые десантные корабли — это важные цели, потому что достаточно новые и современные судна. Например, судна такого класса использовались для поставки сил и средств на остров Змеиный противником. Эта потеря является чрезвычайно болезненной. Хотя и большие десантные корабли являются весомыми целями, по которым результативно работают наши защитники различными средствами.

А как выбираются? Каждая подобная операция — это результат долгой подготовки и тщательного планирования, соответственно, обеспечен результат. Действительно обеспечить так, чтобы в одном месте и одновременно было два судна вместе с экипажами и загруженной техникой — это хороший результат, — утверждает Юсов.

Недавно ГУР Минобороны Украины сообщило, что в результате ночной операции на территории временно оккупированного Крыма нанесен удар по малым десантным кораблям Черноморского флота РФ.

По данным украинской разведки, на судах находились экипаж и загруженная бронетехника, в частности, БТР-82.

Малые десантные катера класса Серна РФ активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта.

В то же время оккупанты размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы Тор-м2 для мобильного прикрытия группировки РФ на острове и в Черном море.

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