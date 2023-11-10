Атаковані в Криму десантні катери окупантів пішли на дно – ГУР

У Криму відбулася успішна спеціальна операція української розвідки. ГУР атакувало малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ – катери проєкту 11 770 (класу Серна), які призначені для висадки на берег десанту та військової техніки.

Знищені малі десантні кораблі ЧФ РФ у Криму

У ГУР підтвердили, що результати проведеної дорозвідки в районі бухти Вузька у Криму свідчать: після атаки надводних ударних дронів малі десантні кораблі ЧФ РФ ― знищені.

Згідно з отриманими розвідданими, ураження зазнали два катери окупантів: один корабель більш давнього проєкту 1176 Акула, інший новіший ― проєкту 11770 Серна.

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– Внаслідок атаки обидва судна росіян пішли на дно: Акула ― одразу, Серна ― ще безуспішно поборолась за живучість, але теж затонула, – стверджують у ГУР.

Спецоперація у Криму – що відомо

Подробиці спецоперації по окупантах в Криму розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Так, відбулася успішна спецоперація ГУР МО за підтримки інших Сил безпеки і оборони. Продовжується знищення потенціалу противника на окупованому півострові.

З огляду на попередні втрати окупантів у засобах протиповітряної та протиракетної оборони, додаткова втрата або принаймні тривала небоєздатність цих катерів, які зараз використовувалися як носії зенітно-ракетних комплексів, – це вагомий результат і можливості для захисників, якими обов’язково Сили оборони скористаються, – запевняє Юсов.

За інформацією української розвідки, під час атаки на зазначених катерах були російські військовослужбовці та броньована техніка.

– Так, підтверджується, що на катерах перебував особовий склад і розміщувалась бронетехніка. Це збільшує ураження та втрати противника, – наголосив представник розвідки.

Окупанти використовували кораблі для висадки десанту на острів Зміїний

Юсов звернув увагу, що окупанти використовували ці судна для постачання російської армії на острів Зміїний. Він зазначив, що ГУР ретельно планує кожну спецоперацію, щоб забезпечити результат для подальшої роботи Сил оборони України.

– Малі десантні кораблі – це важливі цілі, тому що достатньо нові та сучасні судна. Наприклад, судна такого класу використовувалися для постачання сил і засобів на острів Зміїний противником. Ця втрата є надзвичайно болючою. Хоча й більші десантні кораблі є значними цілями, по яких результативно працюють наші захисники різними засобами.

А як обираються? Кожна така операція – це результат довгої підготовки та ретельного планування, відповідно, забезпечений результат. Справді забезпечити так, щоб в одному місці та водночас було два судна разом з екіпажами і завантаженою технікою – це хороший результат, – стверджує Юсов.

Нещодавно ГУР Міноборони України повідомило, що внаслідок нічної операції на території тимчасово окупованого Криму завдано удару по малих десантних кораблях Чорноморського флоту РФ.

За даними української розвідки, на суднах перебували екіпаж і завантажена бронетехніка, зокрема БТР-82.

Малі десантні катери класу Серна РФ активно використовувала під час окупації острова Зміїний для перекидання військової техніки та десанту.

Водночас окупанти розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси Тор-м2 для мобільного прикриття угруповання РФ на острові та у Чорному морі.

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