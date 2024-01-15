В ЕС подтвердили приверженность мирному плану для Украины в Давосе — СМИ

Евросоюз подтвердил свою поддержку принципов мирного плана для Украины из десяти пунктов и свое обязательство продолжать поддерживать нашу страну столько, сколько потребуется.

Об этом заявил высокопоставленный представитель ЕС, принявший участие в форуме Формулы мира для Украины, который прошел 14 января в Давосе, Швейцария.

— На этом фоне мы убеждены, что Европейский совет в будущем примет необходимое решение о пакете экономической поддержки Украине в €50 млрд, — указал политик.

Он добавил, что по результатам саммита западные партнеры выразили однозначную поддержку Украине и ее мирным планам, призвав глобальный Юг разъяснить России важность соблюдения Устава ООН и его основных принципов в интересах глобальной безопасности.

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Напомним, все участники форума в Давосе едины в принципах, регламентируемых Уставом ООН. В ближайшем будущем Украина намерена провести девять отдельных международных саммитов на разных уровнях: министры иностранных дел, спикеры, парламентарии, эксперты.

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