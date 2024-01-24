Отслеживает и уничтожает объекты на расстоянии до 300 км: что известно о ЗРК С-300

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные удары по Украине, терроризируя мирное население и разрушая жилые дома и объекты критической инфраструктуры.

Чаще всего российские оккупанты из-за небольшого расстояния обстреливают Харьков и область вооружением из зенитного ракетного комплекса С-300.

Что известно о ЗРК С-300 — узнавали Факты ICTV.

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История и модификации ЗРК С-300

С-300 — это зенитно-ракетная система среднего радиуса действия советского производства.

Разработка зенитно-ракетного комплекса С-300 началась в СССР еще в конце 1960-70-х годов прошлого века.

Он должен был сменить старые комплексы С-75, причем изначально предполагалось создать мобильную систему. Мобильность наземного комплекса обусловлена необходимостью избежать удара противника после обнаружения.

В 1970-х годах зенитно-ракетная система С-300 использовала более 20 вариантов ракет. Сейчас Россия использует ракеты 5В55К, 5В55Р и 48Н6 с осколочно-фугасними боеголовками весом до 144 кг.

С-300 очень эффективная система, которая является частью более широкого комплекса, включающего в себя, кроме ракеты-носителя, обзорный радар дальнего действия, командные машины и радар поражения.

Элементы системы могут быть расположены на расстоянии до 40 км друг от друга.

Система предназначена для борьбы с самолетами стратегической и тактической авиации, крылатыми, оперативно-тактическими и баллистическими ракетами на высотах от 25 м до 27 км, и расстояниях до 100 км в условиях интенсивного радиопротиводействия.

С-300 имеет большое количество модификаций, отличающихся различными ракетами, радарами, возможностью защиты от средств РЭБ, большой дальностью действия.

Также они могут противодействовать баллистическим ракетам малого и среднего радиуса действия и целям, летящим на малых высотах.

Система довольно широко используется. Кроме агрессора, ее эксплуатируют три страны НАТО: Болгария, Словакия и Греция.

Кстати, Словакия передала зенитную систему С-300 Украине.

На что способен С-300

Радар дальнего действия может отслеживать объекты на расстоянии до 300 км. Каждый батальон имеет шесть пусковых установок с двумя ракетами на каждой.

По команде, пусковые установки открывают огонь по цели. С-300 способен вести одновременно 12 целей.

Кроме того, зенитно-ракетные комплексы С-300, объединенные в группировку средств ПВО, ограждают от нападения с воздуха площадь в десятки тысяч квадратных километров.

Ракетный комплекс может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанциях от 5 до 150 км. При этом не важно, на какой высоте летит цель – 10 м или 25 км.

Кроме того, система всепогодная и может эксплуатироваться в различных климатических зонах.

Какие украинские города обстреливались С-300

14 января РФ атаковала Киев, предварительно либо баллистическими ракетами, либо зенитными ракетами С-300, летящими по баллистической траектории.

В этот же день оккупанты обстреляли и Харьков ракетами системы С-300 — два “прилета” в Индустриальном районе. Лупили по инфраструктуре.

22 сентября 2022 года российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области ракетами С-300.

Войска РФ вечером 20 сентября ударили ракетами по четырем населенным пунктам на Запорожье. По предварительной информации, для ударов армия РФ применила ракеты С-300.

14 сентября россияне ударили С-300 по Николаеву.

— Ориентировочно в 01:10, 14 сентября, Николаев подвергся ракетным обстрелам. По предварительным данным, типа С-300. Повреждено учебное заведение, объекты инфраструктуры и жилые дома, в частности, было попадание около девяти- и пятиэтажки, – написал Виталий Ким.

Ночью 11 сентября оккупанты обстреляли Харьков. По предварительной информации, город обстреливали ракетами С-300, выпущенными с территории Белгородской области РФ. Кроме того, 6 августа С-300 тоже попали по Харькову.

Во время утренних обстрелов 10 сентября войска РФ выпустили по Синельниковскому району Днепропетровщины шесть ракет С-300. На месте попадания ракет образовались воронки глубиной до 7 м.

И это лишь попадание С-300 по украинским городам за сентябрь 2022 года. С тех по агрессор использует С-300 преимущественно для обстрелов Харьковской и Донекой областей.

29 декабря 2023 года, в преддверии Нового года, россияне атаковали Харьков ракетами из комплекса С-300. Так, по данным Воздушных сил ВСУ, из всего, чем били по Харькову, 14 ракет летели по баллистической траектории. Среди этих ракет были, в том числе, как ракеты из комплекса С-300, так и С-400. Было зафиксировано более 20 прилетов. Погибли три человека, более 10 получили ранения.

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