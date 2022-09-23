Сентябрь, 23 в 13:05

Войну в Украине нужно завершить раньше, чем в России закончатся мобилизованные военные. Для этого необходимо, чтобы кто-то вправил мозг военно-политическому руководству РФ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном филантропическом саммите Forbes 400.

– Я бы не хотел думать, что война закончится тогда, когда закончатся эти люди, которых он отправляет на войну. Я считаю, что война должна закончиться раньше, но кто-то должен вправить мозг военно-политическому руководству Российской Федерации, — отметил он.

По словам президента, мобилизация в России происходит еще с 24 февраля, просто раньше она была скрыта.

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Зеленский говорит, что Путин бросал на территорию Украины граждан РФ, чтобы они погибли.

— Когда у них закончились кадровые офицеры, они начали брать разных пенсионеров, когда у них закончились пенсионеры, они начали брать молодых курсантов – это просто дети, которые приехали сюда погибать ради амбиций одного человека в мире, который хочет воевать, – добавил глава государства.

Также президент подчеркнул, что для Украины война закончится, когда она вернет оккупированные территории.

Фото: Офис президента