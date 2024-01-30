Агрессии РФ можно было бы избежать, НАТО чувствует вину перед Украиной — Джонсон

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что НАТО имеет “глубокую институциональную вину” за неспособность предоставить Украине членство.

Об этом он сказал в документальном фильме BBC Путин против Запада, пишет The Times.

По словам Джонсона, если бы военный блок выполнил свои обязательства по членству Украины, впервые взятые на себя в 2008 году, то российского вторжения можно было бы избежать.

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— Существует глубокая институциональная вина НАТО. Потому что, если бы он выполнил то, о чем говорил, и действительно поставил украинцев на правильный путь к членству, есть аргумент, что Путин не сделал бы того, что он сделал, — сказал экс-премьер.

Он также отметил, что именно коллективная неопределенность НАТО в течение длительного времени стала роковой, потому что российский диктатор Владимир Путин подумал: “Ну и хорошо, они несерьезно”.

— Вы видите, что демократия отступает, автократия получает свое. Вторжение в Украину, я надеюсь, знаменует собой конец этого, и это тот момент, когда Запад говорит Путину: “Нет, это все. Мы кладем тебя обратно в коробку”, — подчеркнул Джонсон.

Британский политик также вспомнил, как во время визита в Киев в апреле 2022 года выразил обеспокоенность тем, что на Украину будет оказываться давление с целью заставить ее согласиться на договор “земля в обмен на мир”.

— Я не думал, что такой компромисс будет правильным. Нельзя вести переговоры с крокодилом, который откусил половину вашей ноги и предлагает откусить другую, — подытожил он.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что двери НАТО открыты, и Украина станет членом блока.

Источник : The Times

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