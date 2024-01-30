Агресії РФ можна було б уникнути, НАТО відчуває провину перед Україною – Джонсон

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що НАТО має “глибоку інституційну провину” за неспроможність надати Україні членство.

Про це він сказав у документальному фільмі BBC Путін проти Заходу, пише The Times.

За словами Джонсона, якби військовий блок виконав свої зобов’язання щодо членства України, вперше взяті на себе у 2008 році, то російського вторгнення можна було б уникнути.

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– Існує глибока інституційна провина НАТО. Тому що, якби він виконав те, про що говорив, і дійсно поставив українців на правильний шлях до членства, є аргумент, що Путін не зробив би того, що він зробив, – сказав експрем’єр.

Він також зазначив, що саме колективна невизначеність НАТО протягом тривалого часу стала фатальною, тому що російський диктатор Володимир Путін подумав: “Ну і добре, вони несерйозно”.

– Ви бачите, що демократія відступає, автократія отримує своє. Вторгнення в Україну, я сподіваюся, знаменує собою кінець цього, і це той момент, коли Захід каже Путіну: “Ні, це все. Ми кладемо тебе назад у коробку”, – наголосив Джонсон.

Британський політик також згадав, як під час візиту до Києва у квітні 2022 року висловив занепокоєння тим, що на Україну чинитиметься тиск з метою змусити її погодитися на угоду “земля в обмін на мир”.

– Я не думав, що такий компроміс буде правильним. Не можна вести переговори з крокодилом, який відкусив половину вашої ноги і пропонує відкусити іншу, – підсумував він.

Раніше Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що двері НАТО відчинені, і Україна стане членом блоку.

Джерело : The Times

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