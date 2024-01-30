ВСУ успешно атаковали радиолокационную станцию российской системы ПВО в Крыму

В Раздольном в оккупированном Крыму Силы обороны Украины нанесли успешный удар по радиолокационной станции российской системы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Отмечается, что поражение произошло утром 30 января.

Россияне потеряли систему ПВО в Крыму

— Утром 30 января Вооруженные силы Украины успешно поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму, — отмечают в Страткоме ВСУ.

Зачем Украина атакует ПВО в Крыму

Украина может достичь сразу трех целей, когда наносит удары по российским системам ПВО во временно оккупированном Крыму.

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Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов объяснил, что это создает пробелы в ПВО и истощает запасы ракет, из-за чего РФ становится неспособной к военной защите.

По его словам, системы ПВО — это очень дорогое оборудование, на производство которого необходимо потратить много времени.

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