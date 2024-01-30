ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму
У Роздольному в окупованому Криму Сили оборони України завдали успішного удару по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони.
Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначається, що ураження відбулося вранці 30 січня.
Росіяни втратили систему ППО в Криму
– Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму, – зазначають в Страткомі ЗСУ.
Навіщо Україна атакує ППО в Криму
Україна може досягти одразу трьох цілей, коли завдає ударів по російських системах ППО у тимчасово окупованому Криму.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що це створює прогалини в ППО і виснажує запаси ракет, через що РФ стає неспроможною до військового захисту.
За його словами, системи ППО – це дуже дороге обладнання, на виробництво якого необхідно витратити багато часу.