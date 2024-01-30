ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму

У Роздольному в окупованому Криму Сили оборони України завдали успішного удару по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначається, що ураження відбулося вранці 30 січня.

Росіяни втратили систему ППО в Криму

– Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму, – зазначають в Страткомі ЗСУ.

Навіщо Україна атакує ППО в Криму

Україна може досягти одразу трьох цілей, коли завдає ударів по російських системах ППО у тимчасово окупованому Криму.

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Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що це створює прогалини в ППО і виснажує запаси ракет, через що РФ стає неспроможною до військового захисту.

За його словами, системи ППО – це дуже дороге обладнання, на виробництво якого необхідно витратити багато часу.

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