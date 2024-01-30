Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
У Польщі перекинувся автобус із 61 українцем
Ми рекомендуємо
Незалежність боронили студенти: як бій під Крутами став символом боротьби за Україну
Подумав, що звір: на Тернопільщині мисливець випадково застрелив чоловіка
Ракетний обстріл і атака дронами по Україні 27 січня: є влучання, спалахнула пожежа
Ворожа ДРГ розстріляла брата й сестру на Сумщині
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму

Вибухи Крим, бавовна
Фото: Факти ICTV

У Роздольному в окупованому Криму Сили оборони України завдали успішного удару по радіолокаційній станції російської системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Зазначається, що ураження відбулося вранці 30 січня.

Росіяни втратили систему ППО в Криму

– Вранці 30 січня Збройні сили України успішно уразили радіолокаційну станцію російської системи ППО поблизу селища Роздольне в тимчасово окупованому Криму, – зазначають в Страткомі ЗСУ.

Навіщо Україна атакує ППО в Криму

Україна може досягти одразу трьох цілей, коли завдає ударів по російських системах ППО у тимчасово окупованому Криму.

Зараз дивляться

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов пояснив, що це створює прогалини в ППО і виснажує запаси ракет, через що РФ стає неспроможною до військового захисту.

За його словами, системи ППО – це дуже дороге обладнання, на виробництво якого необхідно витратити багато часу.

Читайте також
Знищення логістики росіян у Криму залишається пріоритетом – Буданов
Кирило Буданов

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, ЗСУ, Крим, ракетний удар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Воєнні обʼєкти на території Росії мають бути знищені – Данілов
Олексій Данілов
ОВА про вибухи в Полтаві й Кременчуці: Ворожа атака, влучань не зафіксовано
ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму
Головні новини 30 січня: вибухи у Москві, збиття Су-34 РФ, Обран здався і чип Neuralink у мозку людини
ЗСУ успішно атакували радіолокаційну станцію російської системи ППО в Криму
Автогол історичного масштабу: директор ЦРУ про те, що чекає на США в разі затримки допомоги Україні
Вільям Бернс
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь