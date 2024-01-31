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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Гнилой лук и морковь: Минобороны разоблачило поставки некачественных продуктов ВСУ

Гнилой лук и морковь: Минобороны разоблачило поставки некачественных продуктов ВСУ
Фото: Pixabay

Очередную попытку поставить военным ВСУ некачественные продукты разоблачило Министерство обороны. Испорченный товар в одну из воинских частей на востоке страны пыталась поставить компания-победитель.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Схема поставок некачественных продуктов для ВСУ

Под видом крупной партии поставщик хотел скрыть испорченный товар — капусту, морковь, лук и мандарины.

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— Такой товар не будут принимать. Компания должна заменить его как можно быстрее или возместить стоимость. Подчеркиваю, наши военные должны питаться качественными продуктами, а поставки должны быть своевременными, — рассказал заместитель министра обороны Виталий Половенко.

Отмечается, что будут составлены соответствующие акты по всем зафиксированным нарушениям, а за несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции всем компаниям, которые поставляют некачественную продукцию.

Всего за январь Минобороны предотвратило попадание в воинские части более 362 тонн некачественных продуктов.

Напомним, что заместитель министра обороны Виталий Половенко 26 января проинспектировал поставки продуктов в воинские части на юго-востоке страны.

А перед этим, 19 января, он внепланово проверял склады некоторых воинских частей на востоке.

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ВСУ, Міноборони України, українські військові
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