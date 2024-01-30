Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект о мобилизации: что им предусмотрено

Кабинет министров Украины вечером 30 января одобрил и передал в Верховную Раду обновленный законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета.

Об этом говорится на сайте парламента.

— Комментарии и замечания к законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, Правительством и народными депутатами, — говорится в сообщении Министерства обороны.

Законопроектом определяется прозрачность правил мобилизационного процесса, а также необходимое урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных.

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Сроки службы

В Минобороны указывают, что законопроектом будут определять четкие сроки службы на период военного положения. Согласно документу, военнослужащий, который непрерывно провел на службе 36 месяцев, будет иметь основания для увольнения. Процесс увольнения таких военнослужащих будет определяться сроками по решению Ставки верховного главнокомандующего.

Лица, которые добровольно мобилизуются, будут иметь отсрочку в течение двух месяцев, что позволит им решить насущные личные вопросы и подготовиться к мобилизации.

Инвалидность

В законопроекте также предусмотрено, что люди с инвалидностью всех групп будут освобождены от военной службы.

Что касается ограниченно-пригодных лиц, то им нужно будет пройти проверку в течение 9 месяцев и затем определяются либо годными, либо непригодными.

Призывной возраст

Правительственный законопроект по мобилизации предусматривает уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет.

Отпуск

Законопроектом предусмотрено, что во время действия военного положения ежегодный основной отпуск в течение календарного года может предоставляться частями не менее 15 календарных дней.

В то же время освобожденные из плена военные, при условии, если они решили продолжить службу, получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного обеспечения.

Подготовка к мобилизации

Все граждане будут проходить перед мобилизацией обязательную военную подготовку (обучение) сроком в 2-3 месяца. По идее правительства, человек не может быть сразу отправлен на фронт после мобилизации.

Денежное обеспечение

Законопроектом предусмотрено денежное обеспечение минимумом в 20 тыс. гривен без учета дополнительного вознаграждения.

Дополнительное вознаграждение на период военного положения закладывается от 30 до 100 тысяч гривен.

Мобилизация женщин

В законопроекте не предусмотрены какие-то изменения по мобилизации женщин, впрочем за лицами женского пола остается соответствующее право.

Кроме того, вводится базовая военная служба для граждан мужского пола (женского пола — по желанию) в возрасте до 25 лет, если они не проходили базовую общевойсковую подготовку после прекращения или отмены правового режима военного положения.

В то же время годные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет.

Те лица женского пола, которые имеют специальность или профессию, родственную с военно-учетной, могут стать на учет по желанию.

Вместе с тем, женщины на воинском учете могут быть призваны или привлечены для оборонных работ в военное время добровольно.

Обновление данных

Документом предлагается отсутствие обязательной явки в ТЦК и СП для обновления данных.

Обновить данные можно будет сделать онлайн в личном кабинете или в Центре предоставления админуслуг (ЦПАУ).

Также предлагается создание электронного кабинета на базе реестра военнообязанных Оберіг.

Отмена срочной службы

В законопроекте отменяется срочная служба. Вместо нее вводится базовая военная подготовка (обучение).

Соответственно, лицо в возрасте 18-24 лет сможет самостоятельно выбрать, когда ему проходить военную подготовку, которая продлится не более 5 месяцев. За этим лицом также будет сохраняться его рабочее место.

Бронирование

Правительство предлагает ввести бронирование для государственных служащих, как для всех остальных. Категории Б и В предусматривают 50% от военнообязанных в определенном органе.

В то же время главы городских и поселковых советов, территориальных общин имеют бронь. Военнообязанные, которые работают на должностях в органах местного самоуправления — 50% от военнообязанных.

Текст законопроекта

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