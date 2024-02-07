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Рада підтримала звільнення Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів

Юлія Лапутіна
Фото: УНІАН

У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала відставку очільниці Міністерства у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що за відповідне рішення проголосували 302 парламентарі.

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– Профільний Комітет з питань соціальної політики відзначив незадовільну роботу міністерства… Сама вже ексміністр не прийшла на звіт, – йдеться у повідомленні.

5 лютого Лапутіна подала заяву на відставку.

Хто така Юлія Лапутіна

Лапутіна здобула педагогічну та психологічну освіту, захистивши кандидатську дисертацію з психології, завдяки чому здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.

У 1992 році почала працювати у Службі безпеки України, обіймаючи посаду оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.

З 2010 до 2012 року очільниця Мінветеранів була заступницею начальника Центру спеціальних операцій Альфа (А) при СБУ.

У квітні 2014 року Лапутіна увійшла до складу першої об’єднаної групи Служби безпеки і висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ Альфа.

В період з вересня до грудня 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в зоні проведення Антитерористичної операції.

Того ж року Юлія Лапутіна зробила наступний крок у кар’єрі та стала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.

У червні 2020 року стала членом Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

А вже з 18 грудня того ж року вступила на посаду міністерки у справах ветеранів України.

Президент Володимир Зеленський у березні 2020 року присвоїв полковнику СБУ Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.

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