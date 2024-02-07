Рада підтримала звільнення Лапутіної з посади міністра у справах ветеранів
У середу, 7 лютого, Верховна Рада підтримала відставку очільниці Міністерства у справах ветеранів України Юлії Лапутіної.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що за відповідне рішення проголосували 302 парламентарі.
– Профільний Комітет з питань соціальної політики відзначив незадовільну роботу міністерства… Сама вже ексміністр не прийшла на звіт, – йдеться у повідомленні.
5 лютого Лапутіна подала заяву на відставку.
Хто така Юлія Лапутіна
Лапутіна здобула педагогічну та психологічну освіту, захистивши кандидатську дисертацію з психології, завдяки чому здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук.
У 1992 році почала працювати у Службі безпеки України, обіймаючи посаду оперуповноваженої підрозділу контррозвідки.
З 2010 до 2012 року очільниця Мінветеранів була заступницею начальника Центру спеціальних операцій Альфа (А) при СБУ.
У квітні 2014 року Лапутіна увійшла до складу першої об’єднаної групи Служби безпеки і висадилась на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ Альфа.
В період з вересня до грудня 2014 року була командиром оперативної групи СБУ в зоні проведення Антитерористичної операції.
Того ж року Юлія Лапутіна зробила наступний крок у кар’єрі та стала заступницею начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері інформаційної безпеки СБУ.
У червні 2020 року стала членом Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.
А вже з 18 грудня того ж року вступила на посаду міністерки у справах ветеранів України.
Президент Володимир Зеленський у березні 2020 року присвоїв полковнику СБУ Юлії Лапутіній військове звання генерал-майора.