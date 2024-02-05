Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление на отставку.

Об этом в соцсетях Верховной Рады Украины сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

— В Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, — говорится в сообщении, которое было подписано именем Стефанчука.

Юлия Лапутина была назначена на должность главы Министерства по делам ветеранов в декабре 2020 года.

Кто такая Юлия Лапутина

Лапутина получила педагогическое и психологическое образование, защитив кандидатскую диссертацию по психологии, благодаря чему получила научную степень кандидата психологических наук.

В 1992 году начала работать в Службе безопасности Украины, занимая должность оперуполномоченного подразделения контрразведки.

С 2010 по 2012 год руководительница Минветеранов была заместителем начальника Центра специальных операций Альфа (А) при СБУ.

В апреле 2014 года Лапутина вошла в состав первой объединенной группы Службы безопасности и высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение Альфа.

В период с сентября по декабрь 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне проведения Антитеррористической операции.

В том же году Юлия Лапутина сделала следующий шаг в карьере и стала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В июне 2020 года стала членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

А уже с 18 декабря того же года вступила в должность министра по делам ветеранов Украины.

Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года присвоил полковнику СБУ Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.

