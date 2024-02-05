Глава Минветеранов Лапутина подала заявление на отставку
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала заявление на отставку.
Об этом в соцсетях Верховной Рады Украины сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
— В Верховную Раду Украины поступило заявление от Юлии Лапутиной об отставке с должности министра по делам ветеранов Украины. Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании, — говорится в сообщении, которое было подписано именем Стефанчука.
Юлия Лапутина была назначена на должность главы Министерства по делам ветеранов в декабре 2020 года.
Кто такая Юлия Лапутина
Лапутина получила педагогическое и психологическое образование, защитив кандидатскую диссертацию по психологии, благодаря чему получила научную степень кандидата психологических наук.
В 1992 году начала работать в Службе безопасности Украины, занимая должность оперуполномоченного подразделения контрразведки.
С 2010 по 2012 год руководительница Минветеранов была заместителем начальника Центра специальных операций Альфа (А) при СБУ.
В апреле 2014 года Лапутина вошла в состав первой объединенной группы Службы безопасности и высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение Альфа.
В период с сентября по декабрь 2014 года была командиром оперативной группы СБУ в зоне проведения Антитеррористической операции.
В том же году Юлия Лапутина сделала следующий шаг в карьере и стала заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
В июне 2020 года стала членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.
А уже с 18 декабря того же года вступила в должность министра по делам ветеранов Украины.
Президент Владимир Зеленский в марте 2020 года присвоил полковнику СБУ Юлии Лапутиной воинское звание генерал-майора.
Фото: Мінветеранів