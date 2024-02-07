Законопроект № 10449: когда состоится голосование за усиление мобилизации

30 января 2024 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 10449 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

Когда могут принять новый закон о мобилизации — читайте на Фактах ICTV.

Законопроект № 10449: когда голосование

Верховная Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации. Поэтому новый законопроект № 10449 о мобилизации может пройти первое чтение в Раде уже на этой неделе.

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Следующий этап после внесения законопроекта в Верховную Раду — это включение его в повестку дня сессии. По словам нардепа Ярослава Железняка, вынесение законопроекта № 10449 на голосование в первое чтение возможно после сокращения сроков подачи. Об этом он написал в Telegram.

— Далее — этап сокращения сроков подачи альтернативных законопроектов с 14 дней до 7. Это требует отдельного голосования (226+ голосов). Законопроект может быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, то есть уже 7-9 февраля.

Комитет ВРУ по вопросам обороны рекомендовал принять в первом чтении законопроект об усилении мобилизации № 10449. Соответственно, отклонить все альтернативные.

За проголосовали — 12

Воздержались — 5

Решение принято без дополнительных предложений комитета.

Сегодня после 13:00 ожидается голосование в зале в первом чтении.

Ранее нардеп Железняк рассказал, что срок, когда этот законопроект вынесут на второе чтение, будет зависеть от комитета, но не ранее 22 февраля. Если же появится много правок, то процедура затянется.

Законопроект № 10449: что известно

Ключевые пункты законопроекта о мобилизации:

отмена срочной службы — предлагается ввести базовую общевойсковую подготовку в учебных заведениях;

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет;

электронный реестр военнообязанных — предусматривается обязанность граждан предоставить сведения в электронный реестр;

вручение повесток через электронный кабинет;

обязанность иметь при себе военно-учетный документ;

изменения относительно предоставления отсрочки;

введение мер воздействия для граждан, которые не выполняют обязанности по военному призыву.

Фото: Министерство обороны Украини

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