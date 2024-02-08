Starlink поставляют РФ через Дубай: что известно об использовании спутниковых систем оккупантом

В соцсети X (бывший Twitter) ряд украинских военных сообщили о том, что российские оккупационные войска пользуются системами спутниковой связи Starlink на оккупированных территориях. В то же время связь украинских военных на фронте через эти системы ухудшилась.

Позже об использовании врагом американских систем Starlink сообщил также блогер и волонтер Сергей Стерненко.

Так, военные пишут, что системы Starlink оккупанты якобы получают поставками через Дубай.

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Ну що тепер не паритет

І це правда вже бачимо їх старлінки

Чесно думав вони раніше це зроблять https://t.co/qCRf38HVrC — Солдат удачи (@cpt_mitcheII) February 8, 2024

на рашку масово почали поставляти Старлінк, через дубай, акаунти активовані, працюють на окупованих теріторіях — Serg (@_Serhij_) February 6, 2024

Такс, чекайте. Спочатку у всіх наших почали тормозити старлінки.

Потім Маск розблоковує доступ до звʼязку старлінк на Т.О.Т. Луганської обл.

А зараз зʼявляються новини про масові поставки в рф старлінків з активованими акаунтами для їхніх «воїнів» В цікаві часи живемо… — Зайобаний пес (@kernixJoe) February 8, 2024

Волонтер и блогер Сергей Стерненко пишет, что будет пытаться передать собранные доказательства о поставках оккупантам спутниковых систем “на самый высокий уровень”.

Starlink и война

Производством, поставкой и обслуживанием систем Starlink занимается одноименная компания американского миллиардера Илона Маска.

После полномасштабной агрессии России против Украины системы Starlink поставлялись украинской армии в согласовании с правительством США.

Впрочем, в 2023 году появилась информация о том, что Илон Маск якобы тайно приказал выключить сети спутниковой связи Starlink возле оккупированного Крыма. Это, как писало WP, якобы помешало украинским спецслужбам осуществить атаку на российские военные объекты в Черном море. Позже начальник ГУР МО Кирилл Буданов подтверждал отсутствие покрытия сети Starlink вблизи Крыма.

В то же время украинский вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что американский миллиардер является одним из крупнейших доноров Украины, а его системы играют значительную роль в поддержке украинских сил на земле.

Илон Маск и Украина

За время российско-украинской полномасштабной войны позиция американского бизнесмена Маска по Украине неоднократно менялась.

Так, он неоднократно делал неоднозначные заявления о том, как можно, по его мнению, остановить российско-украинскую войну.

В качестве примера, он говорил, что оккупированный Крым является якобы “важной частью” России.

Кроме того, в октябре 2023 года Илон Маск запостил мем, где на лице напряженного парня был пририсован президент Владимир Зеленский. Миллиардер тогда написал: “Когда прошло 5 минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов”.

Впоследствии Маск говорил, что военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну, а потому якобы надо “восстановить нормальные отношения с РФ” и склонить Украину к прекращению огня.

Кроме того, в феврале 2024 года американский пропагандист Такер Карлсон, который неоднократно повторял нарративы пропаганды Кремля, взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Илон Маск тогда заявил, что поможет Карлсону с распространением интервью, объясняя свою мотивацию якобы свободой слова.

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